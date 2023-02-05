Ödemeler QNB Finansbank'tan sizlere hemen yapılacak! Acil ödeme almak isteyenlere kimlikle 20.000 TL verilecek...

QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanya 20000 TL'ye kadar gelir vergisi olarak vatandaşlara sunulmaktadır. Kredi işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit almak istiyorsanız sizlerde başvurularınızı yapmanız halinde, QNB Finansbank üzerinden işlem yapabilirsiniz. Kredi işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hizmet verecek olan QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyadan kredi notuna bakarak, vatandaşların kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapacaktır. QNB Finansbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 üzerinde olması durumunda işlem yapabilmektedirler.

5 dakika içerisinde kredi sonucu alabilirsiniz...

Cep telefonunuzu kullanarak bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilir ve 5 dakika içerisinde sonucunuzu öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusuna katılacak olan vatandaşların kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirecek olan bu banka 50 30 numarasına 11 haneli TC kimlik numarasını yazıp gönderen tüm vatandaşlara olay veriyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir, ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğinizi ve bu banka hesabınızın olması durumunda kredi ödemelerinizi mobil uygulamaları üzerinden 7 24 alabilirsiniz. 20000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde, ihtiyaç kredisi ödemeleri, sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verilmektedir. 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi paketlerinden bir tanesini seçebilir, daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız, kredi notunuzun yüksek olması durumunda SMS ile başvuru yapabilirsiniz.