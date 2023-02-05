Emeklilere PTT üzerinden verilecek ödeme belli oldu! Kimliğiniz ile PTT şubesine gidebilir 100.000 TL alabilirsiniz....

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, PTT üzerinden 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi verileceği açıklandı. Emekli maaş alan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan PTT ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan 100000 tl yirmidört ay vadeli olarak kullanabileceksiniz.

Ptt ve kredi verecek olan banka olan Aktif Bank üzerinden yapılan anlaşma sonrasında emekli maaşını PTT üzerinden alan herkese 100000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz kredi kampanyalarına katılacak olan tüm vatandaşlara aktif Bank, 100000 TL ödeme vermektedir.

Bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız içinde sizlere destek olacak olan bu iki banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri alabilmeleri için emekli maaşı PTT üzerinden olması gerekiyor. Ptt, aynı zamanda başvuru yapacak olan kişilere SMS ile de işlem yapacak ve cep telefonları üzerinden mesaj atarak da başvuru yapma imkanı sağlayacaktır.

Ptt, Emekli Kredisi Başvurusu...

Ptt üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler başvurularını cep telefonları üzerinden SMS ile yapmak istiyorlarsa, PTT'ye kayıtlı olan cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp, 11 haneli kimlik numarasını yazdıktan sonra bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanya dahilinde sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilir, onaylanan tutara da PTT şubeleri üzerinden kullanabilirsiniz.