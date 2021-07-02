Maaşını İş Bankası’na Taşıyan Emeklilere 100.000 TL İhtiyaç Kredisi, 1500 TL Emekli Promosyonu Var, Başvurular Alınıyor

İş Bankası'da yeni kampanya yaparak, diğer rakiplerine göz dağı verdi. İş Bankası üzerinden, hemen anında işlem yapacağınız, emekli kampanyası başladı. 100.000 TL kredi veren bu banka, emekli maaşını getirenlere de 1500 TL destek verecek.

Türkiye’de yaşayan yaklaşık 10 milyondan fazla emekli maaşlarını farklı bankalardan almaktadır. Bu bankalar kamu bankaları olduğu gibi özel bankalar da olabilmektedir. Emekli olan insanlar maaşlarını çekecekleri bankanın kendilerine sunduğu avantaj ve kampanyalara dikkat etmektedir. Yüksek promosyon ve daha az faiz oranıyla kredi veren bankalar bu anlamda diğer bankalara kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Bu açıdan İş Bankası son zamanlarda giderek öne çıkmaya başlamıştır. Maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 100.000 TL ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Bunun yanı sıra bilindiği üzere emekli olan insanlara bankalar tarafından belli oranlarda promosyon verilmektedir. Bu promosyonların aralıkları 500 TL ile 1500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

İş Bankası sunmuş olduğu yüksek kredi teklifinin yanında, emekli maaşını kendi bankalarınden çekecek olanlara 1500 TL emekli promosyonu vereceğini ilan etti. Bu haberin üzerine halihazırda emekli olan ve yakın tarihte emekli olacak olan insanlar maaşlarını İş Bankası’ndan almaya karar verdi. Dolayısıyla gerek şubelerde gerekse internet sitesinde bazı yoğunluklar yaşandı. Bankanın sunmuş olduğu bu büyük ayrıcalıklar, krediye ihtiyacı olan pek çok insan için adeta bir ilaç niteliğinde oldu. Piyasadaki en yüksek emekli promosyonunu vermesi bakımından da İş Bankası insanlar tarafından son zamanlarda giderek artan bir şekilde tercih edilmeye başlandı.

Emeklilikte Kredi ve Maaş Promosyonu

İnsanlar emekli oldukları zamanlarda bazı nedenlerden dolayı kredi ihtiyacı duyabilirler. Bu gayet doğal bir durumdur. Emeklilikte kredi almak için insanların yapması gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Öncelikli olarak kişi hangi bankadan kredi alacağına karar vermelidir. Bu anlamda en düşük faiz oranı ve vade bakımından avantajlı olan banka, diğerlerinin önüne geçecektir. Emekliler emekli maaşları aldıklarını gösteren belgeleri, ilgili bankaya ibraz ettiği takdirde kredinin verilmesine dair işlemler de başlamış olur. Kredi, kredi talep eden emeklinin şartlarını olumlu bulursa kısa bir süre içinde istenen kredi tutarı kişiye verilmiş olur.

Bununla birlikte emekli olan insanlar bankalardan belirli aralıklar dahilinde promosyon almaktadır. Yeni emekli olan ve en yüksek promosyonu veren bankayı araştıran insanların karşısına şüphesiz İş Bankası çıkacaktır. Sunduğu yüksek promosyon teklifinin yanı sıra, bankasından emekli maaşı alan insanlara sağladığı kredi imkânları nedeniyle pek çok emekli İş Bankası’na yönelme eğilimi taşımaktadır. Dolayısıyla emeklilik döneminde kredi seçenekleri ve başlangıçta alınacak maaş promosyonu banka seçiminde oldukça önemli faktörlerdir.