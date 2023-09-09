Devlet, vatandaşlara çeşitli sektörlerde mali yardım sağlama konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Bu nakit destekler, bireylere ekonomik durumlarını bir ölçüde iyileştirme şansı sunmaktadır. Devlet, ihtiyaca göre destek ödemeleri yapmanın yanı sıra meslek gruplarına veya projelere de mali yardım sunuyor.

Dün bu destek ödemeleri ile alakalı yeni bir haber alındı. Alınan bilgilere göre bu ödemeler bundan sonra Ziraat bankasına yatacak. Peki bu ödemeleri kimler alabilir? İşte yeni ödemeleri alacak kişiler ve desteğin detayları.

ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI’NA YATIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vatandaşlara yönelik destek ödemelerinin son turunu başlattığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan İbrahim Yumaklı, toplam 29 milyon 85 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve tarımsal şirketlere sağlanan desteklere ilişkin ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl milyarlarca liralık nakit desteği, alıcıların Ziraat Bankası hesaplarına yatırmaktadır. Bu destek ödemeleri stratejik olarak planlanmakta ve her Cuma günü belirli ürün veya üretici gruplarına ödenmektedir.

SON TOPLANTI SONRASI ÖNE ÇEKİLDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Bakanlar Kurulu toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Hükümet, çiftçilere zamanında yardım sağlamak amacıyla, başlangıçta 2024 yılı için planlanan gübre ve mazot desteklerinin ödenmesini hızlandırma kararı aldı. Bu karar, buğday, arpa ve yulaf gibi ürünleri yetiştiren ÇKS sistemine kayıtlı çiftçilere büyük fayda sağlayacak.

Çiftçilere azami kolaylık sağlamak amacıyla bu ödemeler ayni olarak yapılacak. Ödemeler nakit verilmeyecek, Ziraat Bankası kartlarına yatacak ve böylece çiftçiler mazot ve gübreyi doğrudan satın alabilecekler. Bu yaklaşım, hükümet tarafından sağlanan desteğin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve tarım camiasına doğrudan fayda sağlamasını garanti altına almaktadır.