İlgili Bakan Tek Tek Duyurdu: 3600 Ek Göstergede Son Dakika Gelişmesi Yaşlandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve emekli ikramiyelerinde artış Böylelikle 40 bin TL geçecek. Emekli vatandaşların alacakları aylıklarda da artış yaşanacak. Bütün bu gelişmelerin sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 3600 ek gösterge açısından açıklama geldi. İşte 3600 ek göstergede son gelişmeler ve çok daha fazlası haberimizde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 3600 Ek Gösterge İle İlgili Tarih Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur-sen genel merkezinde organize edilen 4688 sayılı kanun ile 10. yılında toplu sözleşme kongresinin açılış töreninde konuştu. Açıklanan enflasyon rakamlarını ele alan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge yönelik çalışmaların mayıs ayında tamamlanacağını söyledi. Çalışma Bakanı, 3600 ek gösterge çalışmalarının mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını ve böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını söyledi.

3600 Ek Gösterge Çalışmalarında Bürokratik Hiyerarşi Dikkate Alındı

Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla bekledikleri ek gösterge düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinden önce temmuz ayı içerisinde yasal bir hal alması bekleniyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri, sağlık hizmetleri çalışanları ile idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin 3. toplantı 10 Mayıs tarihinde yapılacak.

Kamuda 4 milyon çalışanı vatandaşın gelirini, aylıklarını oldukça yakından etkileyecek ek gösterge çalışmalarıyla kamuda dengeler değişiklik yaşarken, personel aracım ilde ise çok büyük bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.