Ödeme Başvurusu Yapmayan Emekliler! Ödemeler Başladı, Hesaplara Yatıyor…

Emekli olanlara bankalardan son dakika müjdesi geldi.2.850 TL tutarında ek ödemeler başladı. Bu ödemeyi almak isteyen emekliler, banka hesapları üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapıldığında nakit avanslarda düşük faizler uygulanacak. Emekliler için ön plana çıkarılan bu kampanya için 2.850 TL için hemen onay alınabilir. Emekli maaşını aldığı banka üzerinden işlem yaparak artı para imkânı değerlendirilebilir.

Maaş Alan Emeklilere Vakıfbank’tan Ek Ödeme...

Emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alan emeklilere 2.850 TL tutarında nakit avans ödeniyor. Banka tarafından yapılan duyuruda emekli maaşını kendi bankasından alan emekli vatandaşlara acil para ihtiyacı olarak destek ödemesi yapılacak. Emekli maaşlarını banka üzerinden alan vatandaşlar, bankanın mobil uygulamasını kullanarak artı para hizmetinden yaralanacak. Yaralanabilmek için başvuru yapılması gerekiyor. Kısa sürede alınan onay sonrası hesaplarına 2.850 TL yatırılıyor.

Emekli Maaşı Alan Kişilere İşbank’tan 2.850 Tl Artı Para İmkânı

Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan emekliler için başlatılan kampanyada, emekli kredisi olarak 200 bin TL tutarında düşük faizli kredinin yanında, promosyon ve kredi kartı imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra yeni uygulamaya konulan artı para imkânı ile maaşlarını bankadan alan tüm emekli müşterilerine nakit avans hizmeti sunuyor. İnternet bankacılığı kullanılarak başvuru yapılması halinde onay alınarak artı para hesaba yatırılıyor.

Emekliler hangi bankadan emekli maaşını alıyor ise, ilgili bankanın internet şubesine girerek bu para için başvuru yapabiliyor. 2.850 TL tutarında nakit avans almak isteyen emekli vatandaşlar, hesaplarına girdiklerinde kredili mevduat hesabı başvurusu yapılarak onay alındığında hesaplarında bu tutarı görebilecek. Ayrıca maaşını bu bankadan alan emekli vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden başvuru yapmaları halinde düşük faizli ve masrafsız olarak kredi seçeneklerinden 36 ay vadeye kadar olan kredi imkânlarından faydalanacaktır.

Her iki bankada emekliler için birçok kampanyaya imza atmaktadır. Bu imkânlardan faydalanmak için başvuru yaparak onay almaları yeterlidir.