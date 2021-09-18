Yapı Kredi Bankası’ndan Emeklilere Müjde! 1750 TL Ödeme Son Gün 30 Eylül! Kaçırmayın…

Yapı Kredi Bankası koşul belirtmeden 1.750 TL ye kadar nakit ödemesi yapıyor. Resmi internet sitesinden duyurduğu kampanyaya her hangi bir şart belirtmiyor. Emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası’ndan alan tüm emeklilere özle olarak koşulsuz 1.750 TL nakit ödeme yapacak. 01 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu bu kampanyanın son günü 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Yapı Kredi Bankası koşulsuz olarak 1.750 TL nakit fırsatını müşterilerine sunuyor. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre emekli maaşını Yapı Kredi Bankası’ndan alan emekli müşterilerine ek koşul olmadan 1.750 TL tutarında nakit imkânı tanıyor. Kampanya 1 Nisan 2021 tarihinde başladı. Son gün ise 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Bu tarihler arasında emekli maaşını 3 yıl süre ile Yapı Kredi Bankası’ndan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara 1.750 TL tutarında nakit özendirme ödemesi gerçekleştiriyor. Promosyon için taahhütname imzalandıktan sonra ek koşul şartı aranmadan, aylık olarak net tutarı 1.500 TL olan emekli vatandaşa 1.200 TL, emekli maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olan emekli vatandaşlara 1.500 TL ve emekli maaşı 2.500 TL nin üzerinde olan vatandaşlara ise 1.750 TL tutarında özendirme ödeniyor.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler

Promosyon kampanyası kapsamında başvuru yapmak için, Yapı Kredi Bankası Mobil uygulaması, Yapı Kredi Bankası bireysel internet şubesi, Müşteri iletişim merkezleri ve Yapı Kredi Bankası şubelerine başvuru yapılabilir. Başvurunun kabul edilmesi ve 3 yıllık bankada kalma sözü verilmesinin ardından promosyondan yararlanılır.

Nakit promosyon ödemesi üç yıl boyunca peşin olarak emekli vatandaşlara yapılır. Üç yıllık taahhüt süresinin başlangıç tarihi promosyonların hesaba aktarıldığı tarih olarak baz alınır. Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık süre zarfında gelir/aylık olarak değişmelerde ilave promosyon ödemesi yapılmaz. Bu süre zarfından gelirin veya aylığın farklı bir kuruma taşınması veya SGK tarafından yapılan ödemenin kesilmesi halinde , bankanın ikinci bir bildirim yapmasına gerek kalmadan ödenmiş olan toplam promosyon tutarı, taahhütün bozulduğu günden itibaren geri kalan kısım geri alınır.