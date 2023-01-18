Ocak, Şubat Ayı Müjdesi! 2 ay içinde “Cumhurbaşkanlığı” destekli emeklilere ödemeler olacak!

Ocak ve Şubat aylarını kapsayan bu kampanyanın duyurusu yapıldı. Son dakika, haberine göre Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile birlikte, PTT ve Garanti BBVA bankası üzerinden de nakit kredi alabileceksiniz. Bankalar yaptıkları bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hemen aynı gün içinde nakit kredi ödemesi yapmaktadır. Emeklilere verilecek bu kampanyada, maaş müşterisi olmanız durumunda onay alacaksınız. Banka kredi notuna da bakmadan onay verilecek emekli kredilerinde limitler belli oldu.

· 50.000 TL’ye kadar ödeme alacak kişilere 36 ay vadeli kredi

· 100.000 TL’ye kadar kredi alacak kişilere 24 ay vadeli kredi

· 100.000 TL üzerindeki tüm kredilerde 12 ay vadeli kredi ödemeleri verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Emekli Kredisi Ödemesi Kampanyası!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekli maaşlarını kendi bankalarından alanlara hemen ödeme vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini verecek olan bu kişilere hemen ödeme vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekli maaşları hesapları üzerinden ödeyeceği bu kredileri, devlet destekli olarak ödemektedir. Bu ödemeleri almak isteyenler, kamu bankaların yaptıkları kampanyalara katılarak da onay alabilmektedirler. Nakit almak isteyenler banka şubelerine gidebilir, banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler ise banka mobil uygulamasından ödeme alacaklardır.

Garanti BBVA Bankası Emekli kredisi kampanyası

Garanti BBVA bankası üzerinden emekli maaşlarını alanlarda, 50 bin TL’ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi alabileceklerdir. Bu ödemeler banka şubelerine gidenlere hemen ödenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi Garanti Bankası’da bankadan maaş alanlara öncelik tanımaktadır.

PTT emekli kredisi

PTT emekli kredisi için de bankadan maaş almanız şartı vardır. Banka bu kredileri PTT üzerinden emekli kredisi alacak kişilere ödeme yapmaktadır. Kredi notunuza göre işlem yapılacak bu kampanyada ayrıca SMS ile de başvuru yapmanız mümkün olmaktadır. SMS ile başvuru yapmak için PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atın. Bu şekilde kredi alabilecek ve bu kredileri hesaplara ödeyeceksiniz.