Ocak ayının son haftasına kadar TC kimlik ile 90.000 TL ödeme alacaksınız! Bankalardan açıklama geldi

90000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlara kampanya başlatan Akbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası, yaptığı kampanyayı tanıttı. Ocak ayı sonuna kadar verilecek olan bu kredi kampanyasında en düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilir rahat bir nefes alabilirsiniz. Ocak ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılacak bu sorgulamalar sonrasında kredi ödemesi alıp almadığınızı öğreneceksiniz.

Akbank, TC kimlik numarası ile ihtiyaç kredisi başvurusu...

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gitmeden cep telefonunuz üzerinden mesaj atabilirsiniz. 7 24 kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, 90000 TL kredi ödemesi almak için ücretli mesaj atması gerekiyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarası yazıp boşluk bırakıp, 90000 yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, TC kimlik numarasıyla ihtiyaç kredisi başvurusu...

Yapı Kredi Bankası, 90000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara, diğer bankalarda olduğu gibi kredi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS ile veya internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak yapmaktadır. Banka müşterisi olan kişiler, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi başvurusu yaparak, ne kadar onay aldıklarını, görebilir. Bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirerek, onay alacakları bu kampanyalarda 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.