Emekliye 10 000 TL Ödeme! Kimlikle Başvuru Yapabilirsiniz!

Emeklilere yönelik son dakika haberi geldi. Emekli vatandaşlar TC kimlikleri ile 10 bin lira tutarındaki ödemeyi kullanabilirler. Yapılan ödemeler uygun faiz oranları ile verilecek. Emekli vatandaşlara yönelik yapılan son kampanyada 10 bin lira tutarlı kredi verilecek. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da kampanyaya destek veriyor. Emekli vatandaşlara onaylı kredi veriliyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar belirli şartları yerine getirmeleri halinde kredileri kullanabilecek. Onay alınmış olan krediler hesaplara aktarılıyor. Yaş sınırı aranmaksızın emekli vatandaşlara verilen krediler, maaş alınan bankalarda tarafından kullandırılacak.

Emekli Vatandaşlara 10.000 TL Ödeme Veren Bankalar

Emekli olan vatandaşlara 10 bin lira tutarlı kredi kullandırılması için öncelikle maaş alınan banka üzerinden başvuruda bulunmaları gerekir. Başvuru yapılan bankadan maaş alınmıyor ise kredi kullanamazsınız. 36 ay vadenin geçerli olduğu ve 3 ay da erteleme imkânının mevcut olduğu kredilerde başvurular maaş alınan bankalara yapılası gerekiyor. Emekli vatandaşların kredi kampanyasına katılmaları için icra ve avukatlık gibi durumların söz konusu olmaması gerekir. Bu durumda olan emekli vatandaşlar kredi konusunda onay alamayacaktır.

Emekli olan vatandaşlar için kredi kullandıran bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Emekli olan vatandaşlara kolay kredi imkânı sunan banka hemen onay vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden daha önce kredi kullananlarda dâhil olmak üzere kredi onayı verilecek. 10 bin lira tutarlı kredi kullanacak olan emekliler maaşlarını başka bankadan almaları durumunda kredi notuna bakılarak kredi onayı verilecek.

Kredi imkânı tanıyan bir diğer banka ise Şekerbank’tır. Emekli vatandaşlara 10.000 TL tutarlı kredi limiti sunan banka, bazı koşulları yerine getirmeleri halinde kredi onayı verecek. Kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar bu koşullar altında kredi onayı alabilecek. Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını bu banka üzerine taşımaları halinde kredi kullanarak borçlarını kapatabilecek. Borçlarını kapatmak için kredi başvurusu yapan emekli vatandaşlara banka onay veriyor. Başvuruları banka şubesinden yapılabileceği gibi internet sitesi üzerinden de yapılabilecek.