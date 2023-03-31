Ocak ayında yapılan zammı bilmişti! 2023 Temmuz ayı zamlı asgari ücret maaşları için kesin rakam verdi

2023 Temmuz ayı zamlı asgari ücret maaşları için kesin rakam verdi. Ocak ayında yapılan zammı bilmişti! Enflasyonun yükselmesi nedeniyle maaşlara ek zam talepleri dile getirilen milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli çalışanlar için AK Parti tarafından öne çekilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile emeklilere ek zam verilmesi, asgari ücrete yeni zam beklentisini artırmıştı. Kulislerde rakamların konuşulması ve tarihin verilmesi ile kamuoyu beklentisinin artması üzerine Bakan Vedat Bilgin açıklama yapmış ve asgari ücrete zammın Temmuz ayında enflasyon şartıyla geleceğini belirtmişti.

Konu hakkındaki tartışmalar ve kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine dün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" diyerek elektrik ve doğalgaz faturasına indirim haberi vermiş, asgari ücrete ise Temmuz ayında ara zam yapacaklarını duyurmuştur.

2023 Temmuz Ayı Zamlı Asgari Ücret Maaşları İçin Kesin Rakam Verdi

Muhammet Bayram, Temmuz ayında uygulanacak olan asgari ücret zamının ne kadar olacağını tahmin etti. Bayram'a göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapılacağını söyledi. Bu zam, enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Geçmişte yapılan zam oranlarına bakıldığında, memurlara yüzde 30, asgari ücretlilere ise yüzde 54 zam yapılmıştı. Bu yıl ise en az yüzde 20 zam yapılması bekleniyor. Bu oranla birlikte, Temmuz ayında asgari ücretin en az 10 bin 207 TL olması öngörülüyor. Ancak, zam oranı enflasyonun altında veya üstünde de olabilir. Tam oran, ara zam kararının alınması ve enflasyon rakamlarının belirlenmesi sonrasında belli olacak.