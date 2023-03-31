Emekliler için yeni duyuru umut dolu oldu! Emekli maaşını hesaplardan alanlar, En geç 4 gün içinde 50.000 TL alacak!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 4 gün içerisinde nakit kullanmak isteyen kişilere 50000 TL ödeme ödenecek. 50000 TL nakit kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar hemen işlem yapılmaktadır. Ptt ve Garanti Bankası tarafından yapılan bu duyuru sonrasında 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için 50000 TL nakit kredi ödemesi bankaların hesaplarını hemen yatırılmaktadır. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden bu kredileri istedikleri zaman kullanabileceğini de söylemek isteriz.

Ptt ve Garanti Bankası, emekli, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyası ile birlikte dilediğiniz zaman nakit kredi ödemesi alabilecek ve başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde de kredi kullanmanıza olanak sağlanacaktır.

Garanti Bankası ve PTT şubelerine giderek kimliğinizle birlikte yapacağınız tüm başvurularda, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilir ve ihtiyaç kredisi, bu kişilerin kendi hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası ve PTT üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş müşterisi olmanız halinde bu iki banka üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere verilecek olan 50000 TL kredi ödemelerinde 4 gün içerisinde sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılarak kredi kullandırılacaktır.