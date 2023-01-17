Ocak 2023’te enflasyon zammından sonra Temmuz iyileştirme zammı memura ve emekliye nefes aldıracak

Emekli, memur yaşadı! Ocak 2023’te enflasyon zammından sonra Şubat ayında iyileştirme zammı müjdesi geldi! Her sene yapılan iyileştirme zamları bu sene ne kadar artacağı da memur ve emekliler tarafından oldukça merak ediliyor.

İyileştirme Zammı Ne Kadar Yapılacak?

Emekli ve memurlar bu sene ne kadar zam yapılacağını oldukça merak ediliyor. Enflasyon oranı her sene değiştiği gibi emekli ve çalışanların maaşları da değişiyor. Emekli ve memur maaşları son 6 ayın enflasyonuna göre değişecektir.

Memurlara ikinci dönemleri için yapılacak zam oranları 11’e kadar dayanmıştır. Bu oranlar Aralık enflasyonuna göre yeniden şekilleniyor. Yapılacak zamla ilgili olan maaş oranı ocak ayından itibaren belli olacak.

2023 Şubat Memur Maaşları

Emekli ve memura yapılan sözleşmeye yönelik olarak, Şubat ayında ise %6 oranında zam yapılacak. Bu dönemlerde yaşanan enflasyona göre emekli ve memurlara zam yapılacak. TÜFE artışı nedeniyle memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon farklarına da yansıyacaktır.

Son 3 aydaki enflasyon farkları göz önünde bulundurulduğunda en düşük zam %30 olacaktır. Bu durumda is en az memur maaşları 9 bin TL’den 12’bin TL’ye kadar artacaktır. Emeklilerin emeklilik maaşına yapılacak olan zam da yine aynı şekilde %30 gibi olacaktır. İyileştirme zammı herkesi ferahlatacak gibi görünüyor.

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