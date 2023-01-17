900 TL - 2. 500 TL arasında ödemeler start aldı! 18-19 ve 20 Ocak'ta hesapta olacak! PTT kartına yatırılıyor

18-19 ve 20 Ocak'ta hesapta olacak! PTT kartına yatırılıyor. 900 TL - 2. 500 TL arasında ödemeler start aldı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yakın zamanda yapılan açıklama ile ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığı belirtildi. Doğalgaz ödemeleri yıllık 900 TL - 2. 500 TL arasında değişiyor. Bu miktar ailenin yerleşim alanına göre değişiklik göstermektedir. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılıyor. Yapılan duyurunun devamında Bakanlık bağlamında oluşturulan açıklama kapsamında 3294 Sayılı Kanun doğrultusunda gereksinim sahibi ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları bağlamında doğalgaz destek ödemesi yapıldığı belirtilerek hesaplara bu ödemelerin yattığı aktarıldı.

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler doğal gaz faturalarını PTT’ye götürerek bu destekten faydalanabilecekler.

Doğalgaz yardımı alabilecek aileler ile ilgili şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

· Türk vatandaşı olması,

· E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

· Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması

· İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

· Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

· Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Bu şartları yerine getirenlerin doğalgaz destek parasını alması mümkün olacaktır.

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