Akşam açıklandı! IBAN numarasına Kimlik numarasına göre 30.000 TL ödeme olacak!

Bankalar üzerinde hesabı olan ve iban numarası kullanan tüm vatandaşlar için yapılan bu kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilmektedir. Başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemesi alabileceğiniz, bankaların yayınlandı. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşların nakit kredi ödemelerinden faydalanmak için işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve banka üzerinden diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusu için dokunarak işlem yapabileceklerdir.

AKBANK

Kredi başvurusunu Akbank'larından yapacak olan vatandaşlar, kredi puanı uygun olması durumunda bu bankanın şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve diledikleri zaman internet bankacılığı uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvuru sonrasında onay alacak olan tüm vatandaşlara kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bu bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz ve kredi sonucunu hemen öğrenirsiniz. Başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, sizlere, Finansbank, düşük faizle kredi verirken, 30000 TL ödeme almanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza imkan sağlar ve dilediğiniz zamanda internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanmanıza olanak sağlar.

Nakit kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu bankalar üzerinden kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşların kredi puanı yüksek olması gerekiyor. Emekli olan vatandaşların da nakit kredi kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar da şartları uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri daha yüksek limitlerde de emekli maaşını bankalara taşımaları durumunda verilmektedir.