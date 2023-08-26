Eylül ayı itibariyle piyasalarda güncellenecek konut fiyatları Ağustos ayı banka kredi teklifleri ile avantajlı hale geliyor. Hayalinizdeki eve bankanın kredi başvuru kriterlerini dikkate alarak kısa sürede kavuşabilirsiniz. Kuveyt Türk müşteri hesabı bulunanlar mobil uygulama üzerinden yapacakları başvuru ile 1 milyon 250 bin TL konut finansman teklifini değerlendirebilir. Kuveyt Türk resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan yazıda: “Finansman başvuruları için mobil uygulama üzerinden yapılabilir ve gerekli belgelerle şubeye giderek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz” açıklaması yapıldı.

KUVEYT TÜRK 1 MİLYON 250 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kuveyt Türk'ün 1+1, 2+1 ve 3 + 1 ev seçenekleri için sunduğu finansman teklifi konutun durumu, enerji sınıfına göre finanse edilebilir tutarı ve ekspertiz değerine göre değişebiliyor. İkinci el konut alımında finanse edilebilecek kredi tutarı A sınıfı ya da B sınıfı olmasına göre değişiklik gösterebiliyor. 1 milyon ile 2 milyon TL arasındaki tüm konutlar %60'a kadar finanse edilebilir.

Kuveyt Türk'ün online ortamda başvuruya açık hale getirdiği konut finansman teklifinden tüm müşteri hesabı kullanıcıları yararlanabilir. Kuveyt Türk Mobil uygulama üzerinden yapılacak işlemler dakikalar içerisinde tamamlanır.

KUVEYT TÜRK 1 MİLYON 250 BİN TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Kuveyt Türk emekli, asgari ücretli veya özel sektör çalışanı olması fark etmeksizin başvuruda bulunacak tüm gelir sahipleri için 1 milyon 250 bin TL kredi teklifini 60 ay vade ile sunuyor. Kuveyt Türk 1 milyon 250 bin TL konut finansmanı geri ödeme tablosu aşağıdaki listeden incelenebilir: