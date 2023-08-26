YouTube platformu üzerinden altın ve para piyasalarına yönelik bilgi ve birikimini aktaran İslam Memiş platform üzerinden paylaştığı son videoda önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş'in gündeminde Merkez Bankası'nın almış olduğu 750 baz puanlık faiz artışı yer alıyordu. Piyasaları derinden etkileyen beklenmedik bu hamle sonrası değerli madenler ve döviz kurunda başlayan hızlı düşüş hafta sonunda yerini yükselişe bıraktı.

“BU DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL, REHAVETE KAPILMAYIN!”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar, euro, gram, ons, kripto ve borsada hızla başlayan düşüşün olduğu o anda katıldığı bir canlı yayın programında “Bu düşüşler kalıcı değil. Geçiş sürecindeyiz. Sancılı bir süreçteyiz. Rehavete kapılmayın” diyerek yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulunmuştu.

Küresel piyasalarda yaşanan her yeni gelişme tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kur dengesinde hareketliliğe sebep oluyor. Dalgalı pozisyonda yükselişe geçen altın ve dolar kuruna yönelik hareketlilik sürerken asıl rekorların kırılacağı o tarih Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından paylaşıldı.

FİYATLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR!

Kriz döneminde dahi güvenli liman olarak görülen altın yatırımcısı yeni bir yöne doğru ilerliyor. İslam Memiş'in “geçiş süreci” olarak aktardığı bu dönemde uygulanan faiz kararı sonrası market raflarındaki fiyatlarda, petrolde ve özellikle otomotiv sektöründe bir düşüş bekleniyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Yalnızca Türkiye değil dünyayı şok eden bir haberdi. Kimse bunu beklemiyordu” diyerek yıl sonuna işaret etti.

“YILIN SON ÇEYREĞİNDE…”

“Yolumuz uzun ve sancılı ancak döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan düşüşler kalıcı değil” diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş alım fırsatı olarak gördüğü bu dönem için şu ifadeleri kullandı: “Gram altın almak için fırsat kollayanlar, düğün yapacaklar veya borcu olanlar için bugünler fırsat olarak görülmeli. Yeni rekorlar yolda. Gram altında yükselişin bittiğini söylemek için erken. Bugün alınan kararlar geçici etkiye sahip” dedi ve bomba haberi patlattı:

“Yılın son çeyreğinde 1.800 liranın üzerinde rakamlar görebiliriz”