O tarihte altın fiyatları yüzde 50 artacak dedi! Yer yerinden oynadı! Kafalar allak bullak!

Kafalar allak bullak! O tarihte altın fiyatları yüzde 50 artacak dedi! Yer yerinden oynadı! Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları ile ilgili açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in yorumları ve konu ile ilgili olarak aktarılan detaylara göre altın fiyatları ile ilgili çok önemli bilgiler içeriyor.

Altını olanların en çok takip ettiği ekonomistler arasında yer alan Memiş gram altının 1.400 lira olacağı tarihi açıklamıştı. Bu tarihi duyanlar duyduklarına inanamadılar. Memiş’in yaptığı açıklamaları takip edenler hemen altına yatırım için adım atmaya hazır hale geldi.

İslam Memiş’in Altın Yorumları

Yatırımcılar en çok tercih ettiği altın ile ilgili verilen son dakika haberlerinde piyasalarda yaşanan hareketliliğin hız kesmeden sürdüğü belirtiliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor ve yapılan yorumları dikkatli bir şekilde takip ediyor.

Yapılan haberlere bakıldığında yatırımcıların gündeminde yer alan gram altın fiyatları ile ilgili olarak çok önemli açıklamalar yapan İslam Memiş altın fiyatlarının ne kadar olacağını açıkladı. Memiş’in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili olarak yaptığı son dakika açıklamalarında Haziran ayında altın fiyatlarının % 50 artacağını dile getirdi. Altının bu oranda yükseleceğini duyanlar hemen dikkat kesilmeye başladı.

Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haber24.com kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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