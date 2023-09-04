EYT sistemi ile birlikte milyonlarca vatandaş yaşa takılmadan emekli olmaya başladı. Sigorta girişi üzerinden hesaplanan bu rakam prim ödemelerinde yapılan eksiklik ile yaş farkını ortaya çıkarabilecek. Uzman isim Özgür Erdursun sigorta başlangıç tarihi ve prim ödemelerine yönelik önemli bir açıklama yaptı: “08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olan tüm SSK'lılar kadınlarda 3.600 prim günü ile 58, erkeklerde ise 60 yaşında emekli olabilecektir. 1999 yılı sonrası 2008 dönemine kadar sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek.”

ÖZGÜR ERDURSUN: “DİKKAT! 2 YILDA 1 UZAYACAK!”

2008 yılı sonrası emeklilik girişi bulunanlar 7200 prim günü ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabiliyor. Herkesin sahip olduğu bu bilgiler belirlenen o tarihe kadar prim ödemesi yapılmadığında uzamaya başlayacak. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 31 Aralık 2035 tarihine dikkat çekti:

“Bu tarihe kadar söz konusu prim koşulları yerine getirilmezse gecikecek her iki yıl için emeklilik yaşı bir yıl uzayacaktır” dedi.

“ONLARIN YAŞI KADEMELİ OLARAK 65’E ÇIKARILDI!”

Her yıl prim gün sayısında artış yaşandığına değinen Erdursun “Emeklilik yaşında farklılıklar meydana geliyor” diyerek şu önemli açıklamada bulundu:” 65 yaşına kadar kademeli olarak prim gün sayısını tamamlayanlar tamamladıkları tarihe göre emekli olacak. Ancak 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren sigortalılığı bulunanlar yaş haddinden emekli olabilmek için 4500 gün prim sayısı ile her yıl 100 gün artış yaşayarak 1 Ocak 2016'dan itibaren 5400 güne çıkarıldı. Kadınlarda yaş şartı 61 erkeklerde 63 oluyor” dedi ve şu önemli detayları ekledi: “5400 gün prim ödemesini 1 Ocak 2036'dan 1 Ocak 2042'ye kadar tamamlayanların yaşı da kademeli olarak 65'e çıkarıldı.”

Özgür Erdursun konuşmasının sonunda şu kritik detaya değindi: “5400 prim günü koşulu 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanamazsa emeklilik yaşı her 2 yılda yine bir yıl uzayacak.”