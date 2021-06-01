O Tacizci Tutuklandı! Birçok Kadını Taciz Ettiği İddiaları ile Gündeme Gelmişti

Birkaç gündür sosyal medya, Ebrar M. isimli genç kızın taciz iddiaları ile sallanıyor. Ebrar M. adlı genç kızın taciz iddialarının ardından sosyal medyada hakkında "tutuklansın" hashtagi ile çok sayıda gönderi paylaşılması üzerine Sercan K. isimli şahıs gözaltına alındı. Ebrar M. adlı genç kıza kendini psikoloji öğrenciliğini yarıda bıraktım, diyerek tanıtan ve ardından cinsel tacizde bulunan Sercan K’nin aslında müzisyen olduğunu, müzisyenlik yapmak için gittiği mekanlarda bulunan kadınlara yönelik tacizlerde bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızın, Sercan K’nin kimliğini deşifre etmesinin ardından, aynı şahısın tacizine uğradığını iddia eden çok sayıda kadın ortaya çıktı.

Ebrar M. aslı genç kız, sosyal medya hesabından yapmış olur paylaşımda, yakın arkadaşını ziyaret amaçlı Adana'ya gittiğini, arkadaşının komşusu olan Sercan K. isimli şahıs tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Ebrar M.'nin sosyal medya üzerine anlattıkları, sosyal medyada büyük ses getirmiş ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Sercan K. adlı şahsın tutuklanmasını talep etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Olay ile ilgili, yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre, Sercan K. isimli şahsın, İstihbarat Başkanlığı Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada. Olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana'da meydana gelen "Şüpheli S. K.'nın, kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı" yönündeki iddia ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor"

Bazı sosyal medya platformlarına da çok sayıda kişinin ortaya attığı iddia da ile ilgili S. K. 29.05.2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.