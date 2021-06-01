ABD ile Rusya Arasındaki Silah Kontrol Rejimi Gerilimi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres’in yaptığı son açıklamaya göre, ABD’nin silah kontrolünü denetleyen Açık Semalar Anlaşması’na dönmeyeceği kararından endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterliği Ofisi’nden gelen açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in ABD’nin silah kontrolünü denetleyen Açık Semalar Anlaşması’na dönmemesi kararı endişe yarattı. Bu kararın ABD ile Rusya arasındaki silah kontrol rejimini ‘erozyona’ uğratmasından endişe duyduğunu söyledi.

ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’na dönmeme kararını değerlendiren BM Genel Sekreterliği Ofisi’nden bir yetkili, şunları belirtti: "Genel Sekreter, ABD’nin Açık Semalar Antlaşması'na dönmeme kararından haberdar. Genel Sekreter, ABD'nin geçen yılın kasım ayında Açık Semalar Antlaşması’ndan çekilmesinden ve ayrıca Rusya Federasyonu'nun bu anlaşmadan çekilmeye yönelik son adımlarından duyduğu endişeyi dile getirdi" dedi.

Guterres’in diğer anlaşmaya katılımcı olan devletlerin katılıma devam etmelerinden memnun olduğunu belirten BM Genel Sekreterliği’ndeki yetkili, ABD ile olan son durumla ilgili şunu söyledi: “Genel Sekreter, ABD ile Rusya arasındaki silah kontrol rejiminin erozyonundan endişe duyuyor” dedi.

“Avrupalı müttefiklerinin çıkarlarını ihmal ettiğini gösterdi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Açık Semalar Anlaşması’nın dağılmasının tüm sorumluluğunu ABD’ye atmıştı. Anlaşmaya geri dönmeyi reddeden ABD’ye, Washington’un Avrupalı müttefiklerinin çıkarlarını ihmal ettiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, Trump döneminde geri çekilme kararı aldığı Açık Semalar Anlaşması’na yeniden geri dönmeyecekleri kararını bildirdikten sonra çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeme kararı aldığını Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. ABD, bir yıl önce olduğu gibi, Rusya'ya yönelik gerçekle hiçbir ilgisi olmayan aşırı siyasallaştırılmış suçlamalarla yıkıcı kararını haklı çıkarmaya çalıştı. Washington, attığı bu adımla da bir kez daha, yalnızca Avrupa’nın güvenliğini değil, Donald Trump yönetiminin aldığı kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen müttefiklerinin çıkarlarını ihmal ettiğini gösterdi" ifadelerine yer verilmişti.

"Açık Semalar Anlaşması’nın dağılmasının tüm sorumluluğu ABD’ye ait" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Nihayetinde, kendi güvenlikleri de güçlenmemiş olacak. Rusya, Açık Semalar Anlaşması’nı korumak için uzun süre boyunca mümkün olan her şey yaptı. Sabırlıydık ve ABD yönetimine daha önce alınmış dar görüşlü kararı gözden geçirme fırsatını tanıdık. Ancak bu olmadı" denilmişti.