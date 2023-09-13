Bankaların emekli maaşına ek özel teklifleri Eylül ayı itibariyle zor durumda olan ve ay sonunu zor getiren emekliye ilaç gibi gelecek. SGK maaş ödeme protokolü kapsamında sunulan promosyon kampanyaları bankaların rekabet sürecinde emekliye özel sunduğu farklı tekliflerle değerlendirilebilir. 3.600 TL'den başlayan promosyon bedeli bankaya göre 10.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Bankalar emekliden sadece tek bir şart talep ediyor. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren her emekli bu ödemeden faydalanabiliyor.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli maaşına yönelik Ocak zammı ile beraber uygulanacak kök aylık farkı ile birlikte zamlı maaşların 10.000 TL üzerine çıkması bekleniyor. Kamu bankaları ve özel bankaların dahil olduğu 19 farklı banka hala 3.500 TL altında emekli aylığı alan vatandaşlara özel ödeme yapmaya devam ediyor.

Eylül ayı promosyon başvurusunda bulunmak isteyen SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu tüm vatandaşlar ilgili bankanın mobil uygulaması üzerinden e-devlet sistemine girerek veya müşteri hizmetleri hattını arayarak dakikalar içerisinde maaş taşıma işlemini gerçekleştirebilir.

PTT’YE GİDEN HER EMEKLİYE 3.600 TL HEDİYE!

Bankalar kefil ya da ek şart talep etmeden 10.000 TL'ye kadar promosyon bedelini hesaplara otomatik olarak yatırıyor. PTT Bank'ın emekliye özel sunduğu promosyon teklifinden yararlanacak vatandaşlar promosyon sözleşmesini online ortamda imzaladıktan sonra alacakları ilk maaşın hemen ardından ek promosyon bedelini otomatik olarak hesabında görebilecek. Maaş hesabını PTT'den alma sözü veren tüm emekliler başvurdukları anda 3.600 TL hediye kazanma fırsatı da yakalayacak.