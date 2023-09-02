Okulların açılmasına sayılı zaman kala artan masraflara ilaç olacak o haber Elazığ belediyesinden geldi. Elazığ Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplantı neticesinde yeni dönemde işçilere ödenecek maaş farkı belli oldu. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları maaşlara %100'ün üzerinde artış yapıldığını müjde olarak duyurdu.

“Kurumumuzun realitesini düşünerek personelimizi enflasyon karşısında ezdirmemek adına yol haritamızı belirledik” diyen Şahin Şerifoğulları: “Türkiye'deki tüm belediyeler içerisinde yapılan en yüksek zam oranıdır” diyerek bu müjdeyi değerli personelleri ile paylaştı. Başkan Şerifoğullarının sözlerinde farklı müjdeler de yer alıyordu.

SENDİKA İLE YAPILAN GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ!

Temmuz ayı zamları ile beraber sektörde dalga dalga büyüyen ve vatandaşı zor durumda bırakan yeni rakamlar ay sonuna getirmeyi güçleştiriyor. Nakit ihtiyacı duyan toplumun her kesimindeki vatandaş ödenen asgari ücret ve emekli maaş zammından yakınıyor.

Fatura bedelini ödemekte zorluk çekenler, ay sonunu zor getirenler, giyim, gıda, ulaşım, sağlık gibi farklı alanlarda oluşan masraflarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşların imdadına o belediyeye yetişti. Toplu iş sözleşmeleri ve sendikalar ile yapılan görüşmeler doğrultusunda farklı sektörlere yönelik yeni maaş farkı belli oldu.

BELEDİYE BAŞKANI BİR MÜJDE DAHA VERDİ!

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları “En yüksek zam oranını uyguladık” diyerek %100'ün üzerinde artış yaptığını açıkladı. Belediye başkanının personele bir müjdesi daha vardı. O sözleri şu şekilde aktardı:

“Elbette sadece bununla yetinmedik. 2024 yılı Ocak ayında %10'luk refah payı ve 1 yıllık enflasyon farkı ile birlikte sizlerin şartlarını daha iyi noktaya getirmek için bir sözleşme hazırladık. Kadrolu işçilerimizin hayatını kolaylaştıracak refah şartlarını arttıracak şekilde ek protokolle gerekli düzenlemeler yapıldı. Personelimizi ekonomik anlamda iyileştirici düzenlemeler gerçekleştirdik. Her daim çalışanlarımızın yanındayız.”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tüm personeller için geçerli olan %100 zam sonrası en düşük işçi ücretinin 20.000 TL üzerine çıktığını ifade etti.