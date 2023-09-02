Bankaların ay içinde vatandaşa sunduğu kampanyalar bütçeyi destekliyor. Ay sonunu getirmekte zorlanan dar gelirli aileler için yeni bir dönemi başlatacak bu müjdeli haber Fibabanka'nın Hayhay platformu üzerinden duyuruldu. Hayhay ihtiyaç kredisi ücretsiz başvuruya açıldı. Fibabanka konuyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Fibabanka müşterisi olan kullanıcılarımız uygun faiz koşulları ile kredisini kullanabiliyor. Faizsiz 3 ay vadeli 5.000 TL ihtiyaç kredinizi alın. Ödemelerinizi ertelemeyin. 5.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz ve masrafsız krediniz hazır.”

HAYHAY 5 BİN TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Acil nakite sıkışanlara hızlı başvuru seçeneği sunan Fibabanka Hayhay platformuna başvuruda bulunacak olanlar için 7/24 hazır kredi başvuru ekranına açık hale getirdi. 5000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi başvurusu online ortamda yapılabilecek. Üstelik isteyenler bu teklifi 50.000 TL'ye kadar çıkarabilecek. Hayhay platformu üzerinden hızlı kredi başvurusuna dair şu paylaşım yapıldı:

“Hazır kredide 5.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli ne kredi masrafı ne de faiz var! 5.000 TL yetmez mi? diyorsunuz dert etmeyin. Hazır kredi 50.000 TL'ye kadar sana özel oranlarla elinin altında. Dilerseniz 36 aya kadar taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.”

HAYHAY 5 BİN TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hayhay ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin Fibabanka müşterisi olması gerekiyor. Online ortamda bankaya gitmeye gerek kalmadan Fibabanka resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla müşteri hesabı oluşturanlar 7/24 Hayhay platformu üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.