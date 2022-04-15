O Meslek Gruplarına SGK 5 Yıl Erken Emeklilik Şansı Sundu. Sosyal güvenlik kurumunun sunduğu erken emeklilik avantajlarından yıpranma payı ile daha az çalışarak emekli olmanız mümkündür.

SGK Yıpranma Payı Ödemesi Ne Demek?

Sosyal güvenlik kurumunun vatandaşlara sunduğu erken emeklilik avantajı aracılığı ile 506 sayılı kanunun ek 5. Maddesinde açıklanan itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı kanunun 32. maddesinde açıklanan mesleklere 1 yıl içerisinde 60 gün ile 180 gün arasında bir ek ödeme yapılmaktadır. Böylelikle ağır işlerde çalışan veya yaşamlarını riske atan bu gruptaki kişiler, daha erken emekli olma avantajı yakalıyor.

SGK'nın Yapılanma Payı Ödemesi Yaptığı Meslek Grupları Hangileri?

Sosyal güvenlik kurumunun bazı mesleklerin zorluk derecelerine veya çalışma koşullarına göre ek prim ödemesi gerçekleştirildiğinden bahsettik. Fakat bütün yıpranma payı ödemeleri almakta olan meslekler, aynı gün sayısını alamıyor.

● Çimento fabrikaları çalışanları,

● Alüminyum fabrikaları çalışanları,

● Döküm fabrikaları çalışanları,

● Kok fabrikaları çalışanları,

● Cam üreten fabrika ve atolye çalışanları,

● Termik santral çalışanları,,

● Eczacılar,

● Doktorlar,

● Diş hekimleri,

● Hasta bakıcılar,

● Toplum sağlığı çalışanları,

● İhtiyat pilotları,

● Yangın söndürme ve itfaiye çalışanları,

● Termik santral çalışanları

● Gümrük muhafaza memurları

Bir Yılda 60 İle 90 Gün Arası Ek Prim Ödemesi Gerçekleştirilen Meslekler

● Kurşun ve arsenik sektörü çalışanları,

● Su altında çalışanlar