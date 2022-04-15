65 Yaşını Dolduranlar Başvuru Yaptıklarında Aylık 900 TL Maaş Alabilecek! Emekli olabilmek amacıyla yıllarca çalışan vatandaşlar, o mutlu günün telaşını yaşar. Sosyal Güvenlik Kurumu, 65 yaşını tamamlamış sosyal güvencesi ve geliri bulunmayan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Yaşlılık maaşı nasıl alınır? Yaşlılık aylığı kimlere verilir? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde…

Yaşlılık Aylığı Nedir?

Türkiye'de yaşlılık aylığı 2022 sayılı kanun kapsamında 65 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan vatandaşlara verilmekte olan bir maaş çeşididir. 2022 sayılı kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmakta olan herhangi bir geliri ya da aylığı bulunmayan 65 yaşını doldurmuş hemen her vatandaş, yaşlılık aylığı almaya hak kazanır. 65 yaşını tamamlamış vatandaşlara verilmekte olan bir maaş olmasından dolayı yaşlılık aylığı halk arasında ise 65 yaş aylığı şeklinde isimlendirilir.

Yaşlılık Maaşı Alma Şartları Neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşlı ile muhtaç durumda bulunan vatandaşlar açısından uygulamaya alınan bir hastalık maaşı, belirli kriterlerin yerine getirilmesi halinde verilir. 1.65 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları, Herhangi bir sosyal güvence garantisi bulunmamaları halinde yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.

2022 yaşlılık aylığı ne kadar oldu?

Yaşlılık aylığı almayı istemeniz halinde öncelikli olarak maaş ödemelerini ne kadar olduğunu bilmenizde fayda olacaktır. Yaşlılık aylığı ya da yaşlılık maaşı olarak bilinen ödemeleri 3 aylık periyotlarda gerçekleşir. 2021 senesinde 710 bin TL olarak uygulanan yaşlılık maaşı 2022 senesi içerisinde 864 TL olarak uygulanıyor