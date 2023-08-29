Analistler altının ons fiyatının şu anda $1930'da dirençle karşı karşıya olduğunu, $1905'in ise destek seviyesi olarak hareket ettiğini gözlemledi. Varlık fiyatlarını etkileyen enflasyona ilişkin süregelen endişelerin gücü giderek azalıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamaları piyasalar tarafından farklı şekilde yorumlandı. Ancak işgücü piyasasından gelen sinyallerin Fed'in gelecekteki para politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltmaya yardımcı olabileceği öngörülüyor. Piyasa tahminlerine göre, Fed'in 20 Eylül toplantısında politika faizini değiştirmeme olasılığı yüzde 82'dir. Ayrıca, tahvil piyasalarındaki satış baskısı da zayıfladı. Peki bu ortamda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar.

ALTIN PİYASASINDA SON GELİŞMELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırma kararının ardından piyasalarda aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bu karar Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para birimleri dahil olmak üzere çeşitli para birimleri ve emtialar üzerinde önemli bir etki yarattı. Son Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti ve piyasa beklentilerini üç kat aşarak piyasayı şaşırttı. Bu beklenmedik hamle başlangıçta döviz kurunda bir düşüşe neden olsa da hızla ivme kazanarak yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Analistler, Fed'in gelecekteki para politikalarına ilişkin beklentilerin altın fiyatını desteklediğini vurguluyor. Ayrıca, JOLTS açık iş verilerinin yaklaşan açıklamasının piyasa yönü üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini öne sürüyorlar.

29 AĞUSTOS 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen faiz kararı, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli madenlerin Türk Lirası (TL) karşısında önemli ölçüde gerilemesine neden oldu. Bunun sonucunda döviz kurları daha temkinli hale gelmiş, kararın ardından sert bir düşüş yaşamış ancak haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını telafi etmeyi başarmıştır. Altın da bu durumdan etkilenip önce düşüş yaşasa da toparlanmaya başlamıştır. İşte 29 Ağustos güncel altın rakamları

Altın fiyatı bugün hafif bir artış gösterdi. Güne 1.924 dolardan başlayan altının onsu şu anda 1.925 dolardan değerleniyor. Benzer şekilde 1.641 TL'den başlayan gram altın 1.642 TL'ye yükseldi. Başlangıçta 2.767 TL'den fiyatlanan çeyrek altın ise aynı değerde sabit kaldı. Fiyatı 11.383 TL'den başlayan Cumhuriyet altını da fiyatını korudu. Son olarak 20,75 TL'den başlayan gram gümüş ise 20,77 TL'den fiyatlanıyor.