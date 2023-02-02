1 Şubat tarihi itibariyle güncel çay fiyatları arama motorlarının en sık ziyaret alan konusu oldu. Çay tiryakisi milyonlarca vatandaş marka marka çay fiyatlarını irdeliyor. Çay seven milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. O market çayın 1 kilo fiyatını 43 TL'ye düşürdü. İşte Şubat 2023 güncel çay fiyatları son durum

O markette çay fiyatları diğerlerini hallaç pamuğu gibi attı. İndirimin hasını yapınca 1 kilosu 43 lira 13 kuruşa düştü. Şubat ayı geldi çattı, çay fiyatları araştırılır oldu. Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği yeni çay fiyatları belli oldu. Bazı marketlerde fiyatlarda yükselişi tercih ederken birçoğu da fiyatları düşürdü. İşte güncel fiyatlar

ŞUBAT 2023 ÇAY FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Çaykur Tiryaki 1 kg Çay

71,50 TL71,50 TL/kg

Çaykur Filiz 1 kg Çay

75,99 TL75,99 TL/kg

Çaykur Rize Turist 1 kg Siyah Çay

43,13 TL43,13 TL/kg

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Çaykur 6x1 kg Rize Turist Siyah Dökme Çay

60,43 TL10,07 TL/kg

Doğuş Karadeniz Filiz 1000 gr Çay

72,00 TL72,00 TL/kg

Lipton 1000 Gr Doğu Karadeniz Çayı

76,75 TL76,75 TL/kg

Çaykur Altınbaş 2 kg Dökme Çay

148,45 TL74,22 TL/kg

Lipton Yellow Label 100'lü Demlik Poşet Çay

68,95 TL215,47 TL/kg

Lipton Earl Grey 1 kg Dökme Çay

99,00 TL99,00 TL/kg

Çaykur 500 gr 42 No'lu Tirebolu Çay

44,93 TL/44,93 TL/Adet

Lipton 1000 Gr Yellow Label Çay

80,10 TL80,10 TL/kg

Çaykur Filiz 500 gr Çay

42,06 TL84,12 TL/kg

Beta Tea 500 gr Bergamot Rüyası Siyah Çay

59,00 TL118,00 TL/kg

Çaykur Tiryaki 5 kg Siyah Çay

351,23 TL/351,23 TL/Adet

Lipton 250 Adet Earl Grey Demlik Poşet Çay

154,56 TL193,20 TL/kg

Çaykur Altınbaş 5 gr 200'lü Demlik Poşet Çay

111,10 TL111,10 TL/kg

Doğuş 1 kg Gurme Dökme Çay

89,46 TL89,46 TL/kg

Çaykur Kamelya 1 kg Çay

74,50 TL74,50 TL/kg

Çaykur Tiryaki 10x1000 gr Çay

710,00 TL71,00 TL/kg

Çaykur Hemşin 400 gr Karton Kutu Organik Çay

58,09 TL145,22 TL/kg

Doğuş Export 500 gr Karadeniz Çayı

37,50 TL75,00 TL/kg

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