O markette çay fiyatları diğerlerini hallaç pamuğu gibi attı! İndirimin hasını yapınca 1 kilosu 43 lira 13 kuruşa düştü!
Şubat ayı geldi çattı, çay fiyatları araştırılır oldu. Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği yeni çay fiyatları belli oldu.
1 Şubat tarihi itibariyle güncel çay fiyatları arama motorlarının en sık ziyaret alan konusu oldu. Çay tiryakisi milyonlarca vatandaş marka marka çay fiyatlarını irdeliyor. Çay seven milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. O market çayın 1 kilo fiyatını 43 TL'ye düşürdü. İşte Şubat 2023 güncel çay fiyatları son durum
O markette çay fiyatları diğerlerini hallaç pamuğu gibi attı. İndirimin hasını yapınca 1 kilosu 43 lira 13 kuruşa düştü. Şubat ayı geldi çattı, çay fiyatları araştırılır oldu. Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği yeni çay fiyatları belli oldu. Bazı marketlerde fiyatlarda yükselişi tercih ederken birçoğu da fiyatları düşürdü. İşte güncel fiyatlar
ŞUBAT 2023 ÇAY FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
Çaykur Tiryaki 1 kg Çay
71,50 TL71,50 TL/kg
Çaykur Filiz 1 kg Çay
75,99 TL75,99 TL/kg
Çaykur Rize Turist 1 kg Siyah Çay
43,13 TL43,13 TL/kg
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Çaykur 6x1 kg Rize Turist Siyah Dökme Çay
60,43 TL10,07 TL/kg
Doğuş Karadeniz Filiz 1000 gr Çay
72,00 TL72,00 TL/kg
Lipton 1000 Gr Doğu Karadeniz Çayı
76,75 TL76,75 TL/kg
Çaykur Altınbaş 2 kg Dökme Çay
148,45 TL74,22 TL/kg
Lipton Yellow Label 100'lü Demlik Poşet Çay
68,95 TL215,47 TL/kg
Lipton Earl Grey 1 kg Dökme Çay
99,00 TL99,00 TL/kg
Çaykur 500 gr 42 No'lu Tirebolu Çay
44,93 TL/44,93 TL/Adet
Lipton 1000 Gr Yellow Label Çay
80,10 TL80,10 TL/kg
Çaykur Filiz 500 gr Çay
42,06 TL84,12 TL/kg
Beta Tea 500 gr Bergamot Rüyası Siyah Çay
59,00 TL118,00 TL/kg
Çaykur Tiryaki 5 kg Siyah Çay
351,23 TL/351,23 TL/Adet
Lipton 250 Adet Earl Grey Demlik Poşet Çay
154,56 TL193,20 TL/kg
Çaykur Altınbaş 5 gr 200'lü Demlik Poşet Çay
111,10 TL111,10 TL/kg
Doğuş 1 kg Gurme Dökme Çay
89,46 TL89,46 TL/kg
Çaykur Kamelya 1 kg Çay
74,50 TL74,50 TL/kg
Çaykur Tiryaki 10x1000 gr Çay
710,00 TL71,00 TL/kg
Çaykur Hemşin 400 gr Karton Kutu Organik Çay
58,09 TL145,22 TL/kg
Doğuş Export 500 gr Karadeniz Çayı
37,50 TL75,00 TL/kg
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