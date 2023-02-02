Bu gözler böyle bir indirim daha görmez! Broşürü gören kasaya koşuyor! BİM cuma indirimi lokumdan daha tatlı... BİM 2 Şubat 2023 aktüel kataloğuyla yeni ürünlerin listesini tek tek açıkladı. Milyonlarca kişi bu ürünlerin listesini araştırarak arama motorlarına yöneldi. Kataloğda her telden indirimlerin olduğu görüldü ve milyonlar yarın sabah satışa sunulacak olan ürünlerin listesini mercek altına aldı. İşte BİM 2 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesi

BİM cuma indirimi lokumdan daha tatlı... Bu gözler böyle bir indirim daha görmez. Broşürü gören kasaya koşuyor. BİM 2 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesi meraklıları için duyuruldu. Market cuma günlerine özel olarak hazırladığı indirimlerin fitilini ateşledi. Yeni indirimleri görenler yarın sabah saatleriyle marketlere koşacak ve fırsattan faydalanacak.

BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Philips

Buhar Jeneratörlü Ütü

• 5.2 bar buhar basıncı ile inatçı kırışıklıkları giderme

Amazfıt

Neo Akıllı Saat

• Ekran Boyutu:1.2”

• Su Geçirmezlik: 5 ATM

Keysmart

Saç Şekillendirici

• 400 W Güç

• Asma Halkası

Dıytoy

Manyetik Strateji Oyunları 9 Taş+3 Taş

• Manyetik Yüzey

• Manyetik Oyun Taşları

Dıytoy

Manyetik Tablet Alfabe Seti

• 31 Büyük Harf

• 35 Küçük Harf

4’lü Çekmece İçi Organizer

• ~13x13x13 cm (2 adet)

• ~13x29x13 cm (1 adet)

Bez Gardırop

• ~140x102x50 cm

• 1 adet raf

Okyanus Home

Krema Pompası

• Farklı Renklerde

Lüks Embos Battaniye

• ~200x240 cm

• Çift Kişilik

Paşabahçe Live Beautiful

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı

• ~32 cm

Çelik Saklama / Karıştırma Kabı

• ~24 cm

• Paslanmaz Çelik