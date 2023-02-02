BİM cuma indirimi lokumdan daha tatlı... Bu gözler böyle bir indirim daha görmez! Broşürü gören kasaya koşuyor!
Kataloğda her telden indirimlerin olduğu görüldü ve milyonlar yarın sabah satışa sunulacak olan ürünlerin listesini mercek altına aldı.
Bu gözler böyle bir indirim daha görmez! Broşürü gören kasaya koşuyor! BİM cuma indirimi lokumdan daha tatlı... BİM 2 Şubat 2023 aktüel kataloğuyla yeni ürünlerin listesini tek tek açıkladı. Milyonlarca kişi bu ürünlerin listesini araştırarak arama motorlarına yöneldi. Kataloğda her telden indirimlerin olduğu görüldü ve milyonlar yarın sabah satışa sunulacak olan ürünlerin listesini mercek altına aldı. İşte BİM 2 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesi
BİM cuma indirimi lokumdan daha tatlı... Bu gözler böyle bir indirim daha görmez. Broşürü gören kasaya koşuyor. BİM 2 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesi meraklıları için duyuruldu. Market cuma günlerine özel olarak hazırladığı indirimlerin fitilini ateşledi. Yeni indirimleri görenler yarın sabah saatleriyle marketlere koşacak ve fırsattan faydalanacak.
BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Philips
Buhar Jeneratörlü Ütü
• 5.2 bar buhar basıncı ile inatçı kırışıklıkları giderme
Amazfıt
Neo Akıllı Saat
• Ekran Boyutu:1.2”
• Su Geçirmezlik: 5 ATM
Keysmart
Saç Şekillendirici
• 400 W Güç
• Asma Halkası
Dıytoy
Manyetik Strateji Oyunları 9 Taş+3 Taş
• Manyetik Yüzey
• Manyetik Oyun Taşları
Dıytoy
Manyetik Tablet Alfabe Seti
• 31 Büyük Harf
• 35 Küçük Harf
4’lü Çekmece İçi Organizer
• ~13x13x13 cm (2 adet)
• ~13x29x13 cm (1 adet)
Bez Gardırop
• ~140x102x50 cm
• 1 adet raf
Okyanus Home
Krema Pompası
• Farklı Renklerde
Lüks Embos Battaniye
• ~200x240 cm
• Çift Kişilik
Paşabahçe Live Beautiful
Patisserie Kapaklı Servis Tabağı
• ~32 cm
Çelik Saklama / Karıştırma Kabı
• ~24 cm
• Paslanmaz Çelik