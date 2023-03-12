O Konuda Duyuru Yapıldı: e-Devlet’ten Başvuru Yapanın Hesabına Aktarılıyor

Devlet tarafından vatandaşlara yönelik yapılan ödemeleri, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Merak edilen ödemelerin başında evde bakım maaşı geliyor. Evinde yaşlı veya yardıma muhtaç ile engelli kişi bulunduran kişiler bakanlık tarafından her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor. Devlet tarafından yapılan yardımlardan faydalanmak isteyenler e devlet üzerinden başvuru yapabilir.

Sosyal Yardım Ödemelerinde Sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, hak sahiplerine her ayın 15 ile 31 i arasında ödeme yapılıyor. Evde bakım aylığı e devlet üzerinden sorgulandığı gibi SMS yöntemi ile de sorgulanabiliyor. Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamada “ Bakıma muhtaç olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine bu ay için toplam 2 milyar 417 milyon lira, evde bakım yardımı için 564 bin vatandaşa ödeme yapıldı. Yapılan ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu kapsamda bakanlık olarak engelli bireyler için eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel hakları kullanmaları için politikalar üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama

Yüzlerce vatandaşa sosyal yardım amaçlı evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Yapılan ödemeler her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ödemelerin yapılıp yapılmadığı konusunda vatandaşların merakları devam ediyor. Evde bakım yardımı alan kişilerin ödemelerin yapılıp yapılmadığı konusunda sorgulama yapabilirler. Yapılacak sorgulamalar iki şekilde sorgulanabilir. E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girilerek arama kısmına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılarak sorgulama yapılır. Gelen ekranda maaş ödemeleri ile ilgili olarak detaylar görülür.

Diğer bir yöntem ise telefon üzerinden SMS yöntemi ile sorgulama işlemi yapılabilir. Evde bakım parasını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, cep telefonlarından mesaj atarak öğrenebilir. Mesaj bölümüne BAKİYE yazarak 4737 nolu numaraya SMS atılarak sorgulama yapılabilir.