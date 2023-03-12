Cumhurbaşkanı İmzaladı: Devlete Borcu Olanlara Müjdeler Geldi, Karar Resmi Olarak "Resmi Gazete'de" Açıklandı

Devlete borcu olan milyonlarca vatandaş bu müjdeyi bekliyordu. Sonunda borç yapılandırması Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak resmi gazete ’de yayımlandı. Vergiler, askerlik, trafik cezaları… Devlete borcu olanlar! Resmi Gazete’ de yayımlandı. Buna göre belediyelere olan tüm borçlar ile birlikte vergi, trafik cezası, askerlik ile otoyol cezaları 48 taksitle ödenebilecek. Vergi dairelerine olan borçlardan 2 bin liranın altında olan tutarlar silinecek.

Kamu alacakları ile ilgili kapsamlı borç yapılandırması paketi, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete’ de yayımlanmış oldu. 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlara taksitle ödeme imkânı geldi. Borçlar 48 taksit ile ödenebilecek. Yapılandırma yapılması için başvurular 31 Mayıs’ta başlayacak. İlk taksit ödemesi ise 30 Haziran’da başlayacak. Yapılandırılacak borçların peşin ödenmesi durumunda, yurt için üretici enflasyonu tutarının yüzde 90’ından vazgeçilmiş olunacak.

2 Bin Lira Altında Olan Borçlar Siliniyor

İdari para cezalarında yapılandırma yüzde 25 oranında indirimli şekilde olacak. Vergi dairelerine olan borçlardan 2 bin liranın altında olan borçlar ise silinecek. Alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük dışında kalan ihlallerden kaynaklanan ceza puanları siliyor. Gerin alınan ehliyetlerden 10 bine yakın ehliyet ise iade edilecek.

Depremzede Esnafa Destek Verilecek

Depremzede esnafa yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergili alınmıyor. Tescil, tadil ve sicil işlemlerinden dolayı esnaftan Ağustos ayına kadar harç talip edilmeyecek. Çalışanlarına maddi yardımda bulunan işverenlere ise 50 bin liraya kadar olan tutar için gelir vergisinden muaf tutuluyor. Kullanılmayacak durumda olan ev ve araçlar üzerindeki hacizler depremzedeler üzerinden kalkacak.

Yapılan düzenleme ile kurumlar vergisi mükelleflerine daha önceden sağlanmış olan indirim ve istisnalar üzerinden bir kerelik yüzde 10 ek vergi getiriliyor. Deprem bölgesinde bulunan mükellefler ise ek vergiden muaf olacak.