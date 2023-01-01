O Kişi Bankaya Gitmeden 50 Bin TL Ödeme Aldı, Sizde Alabilirsiniz, Banka Açıkladı

Paraya ihtiyacı olan vatandaşlar yapılan bankaların kampanyalarına katılarak artık oturdukları yerden de istedikleri zaman ne kadar onay aldıklarını görebiliyorlar. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılabilir ve 50.000 TL ödeme alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. 50.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar bankanın kendisi için uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun olan müşterilere ve banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlara onay vererek 36 ay vadeli kredi kullandırmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak 50.000 TL onay alıp almadıklarını öğrenebilir.

Sms ile başvuru yapmak oldukça basit...

Akbank üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp 50.000 yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar kredi onayı almaları durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

50.000 TL kredi onayını sms ile alan vatandaşlar akbank'ın kendi müşterisi olması durumunda Akbank direkt uygulaması şifresini müşteri hizmetleri numarası üzerinden oluşturarak hemen mobil uygulamaya giriş yapabilir ve Akbank direkt uygulaması üzerinden 50.000 TL krediyi hesabına yatırabilir. Akbank resmi internet sitesine girerek kampanyalar hakkında detaylı bilgiler alabilir güncel kredi faiz oranları ile birlikte diğer ihtiyaç kredisi kampanyaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.