Kendi evinin sahibi olmak isteyenlere alternatif bir çözüm yolu sunan devlet desteği şartları karşılayan tüm vatandaşlara sunuluyor. Maliyeti herhangi bir evden daha düşük olan pratik ve kolay kullanımı bulunan prefabrik evler son dönemlerde daha çok tercih ediliyor.

Konut fiyatlarının hızla artışa geçtiği, bankaların faiz oranlarını yükselttiği yeni dönemde prefabrik ev yaptırmanın maliyeti daha ucuza geliyor. Devlet desteği ile birlikte masrafların daha da azaldığı prefabrik evler büyük ilgi görüyor.

300 BİN TL PREFABRİK EV DESTEĞİ HİBE Mİ?

Devletin geri ödemesiz olarak verdiği 300 bin TL prefabrik ev desteği ile birlikte kendi evine sahip olmak isteyenler için bazı şartlar bulunuyor. Prefabrik ev yaptırmak isteyen vatandaşlara özel sunulan 300 bin TL devlet desteği geri ödemesiz olarak alınabiliyor. Aile Bakanlığı konu ile ilgili tüm şartları tek tek açıkladı. Peki piyasalarda satışı yapılan en ucuz prefabrik kaç TL oldu?

EN UCUZ PREFABRİK EVE DEVLET DESTEĞİ GELDİ!

İnternet üzerinden resmi ilan ile başvuruya açık hale getirilen 50 metrekare kampanyalı 2+1 prefabrik ev fiyatı 339.900 TL'den satışa sunuldu. Evin görsellerinin de yer aldığı kampanyalı tekliften devlet desteği ile birlikte faydalanan vatandaş yalnızca 40 bin TL ödeme yaparak yeni evinin sahibi oluyor.

PREFABRİK EVİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Son dönemlerde daha çok tercih edilen prefabrik evin avantajları arasında maliyet tasarrufu ve çevre dostu olması sayılabilir. İnşa etme aşaması klasik betonarme bir evden daha az zaman alan bu evler her türlü iklim koşuluna uyum sağlayabiliyor. Apartman dairesinden daha avantajlı şekilde tek katlı veya çift katlı olarak kurulumu sağlanabilen prefabrik evler dekoratif olarak daha göz alıcı süslemelerle modellenebiliyor. Deprem riskine karşı dayanıklı şekilde üretilen prefabrik evler portatif olduğu için istenen her yere kolaylıkla taşınabiliyor.