2020 yılında başlayan pandemi dönemi ile birlikte daha popüler hale gelen moto kuryeler aylık kazançları ile şaşkınlığa uğratıyor. Mesleğin başında olan yeni bir kuryenin dahi aldığı tutar asgari ücretin 5 katına denk geliyor. Pandemi dönemi ile online alışveriş sürecinin popüler hale gelmesi yalnızca büyük ve köklü mağazaların değil il içindeki restoranlarında kurye sistemine geçiş yapması bu sektöre olan ilgiyi daha da arttırdı.

KALİFİYE ELEMAN BULUNAMIYOR!

Aranan eleman haline gelen kuryecilik kamuda çalışan bir kaymakam ya da bir profesörün aldığı maaştan daha çok kazandıran bir sektör haline geldi. 1. dereceden genel müdürün maaşı ile kıyaslandığında dahi aradaki uçurum gözle görülür şekilde fark edildi. Ancak pek çok kişi hala yetişmiş bir eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ifade ediyor.

Türkiye'de son yıllarda başlayan kalifiye eleman sıkıntısı kuryelerde de etkisini hissettiriyor. Son dönemlerde inşaat ve sanayi alanında kalifiye eleman bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden ustalar “Günlük 1.500 TL yevmiye ile inşaat işçisi çalıştıramıyoruz” diyerek dert yanıyor.

MESLEKLER ARASI MAAŞ FARKINDAKİ DERİN UÇURUM!

Mermer sektöründe çalışan bir çırağın maaşı bugün 20.000 TL'den başlıyor. 50.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Hayvan yetiştiricileri dahi “30.000 TL'ye çalışacak çoban bulamıyoruz” diyerek dert yanıyor.

Son yıllarda popüler hale gelen kuryede de eleman sıkıntısı yaşanabiliyor. Ancak kuryelerin aldığı maaş duyanları şaşkınlığa uğratıyor. 1. dereceden genel müdür ortalama 55.000 TL alırken kaymakam 50.000 TL, profesör ise 8000 TL maaş alıyor. Moto kuryelerin aldıkları ücret ise 70.000 TL'ye kadar ulaşıyor.

GÜNDE 30 SİPARİŞ SATARAK…

Büyük şehirlerde moto kuryelerle yapılan görüşmelerde moto kuryenin aylık giderleri çıkarıldığında 50.000 TL net kazanç kaldığı ifade ediliyor. Günde en az 30 sipariş teslim ettiğini söyleyen bir moto kurye çalışanı: “3 yıldır bu işi yapıyorum. Ortalama aylık kazancım 65 bin TL ile 70 bin TL arasında” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.