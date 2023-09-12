Iğdır'da yaşayan vatandaşlar güne zam haberi ile uyandı. Sabah saatlerinde paylaşılan zam haberi ile birlikte 4.5 TL olan 200 gramlık ekmeğin fiyatı bir gecede değişmiş oldu.

Sabah saatlerinde fırından alışveriş yapan müşteriler gelen zamma tepkiliydi. Fırıncılar da bu zammın sebebi olarak “Un pahalı, maya pahalı elemanlar kurtarmıyor. Bu rakam fazla değil” diyerek yaşanan artışın az olduğundan dert yandı.

YENİ GÜN ZAMMINA VATANDAŞ TEPKİLİYDİ!

Iğdır'da Eylül ayı itibariyle 200 gramlık ekmek 4,5 TL'den 2 TL artışla 6,5 TL'ye yükseldi. Artık Iğdır'da market, fırın demeden her yerde 200 gramlık ekmek 6,5 TL'den satışa sunulmuş oldu. Sabah saatlerinde fırından alışveriş yapan bir müşteri konuyla ilgili şu sözleri kullandı: “Güne zamla başladık. Sabah ev sahibi aradı. Kiraya zam yaptı. İkinci müjde de ekmek zammıyla geldi. 4 lira 40 kuruş olan ekmek 6 lira 50 kuruş oldu. 2 TL zamlandı. Yetkililer artık bu zamları durdursunlar. Geçinemiyoruz ve zor durumdayız.”

FIRINCI DERT YANDI! “MALZEMELERE DE ZAM GELİYOR KURTARMIYOR”

Fırından alışveriş yapan müşterinin şikayetini duyan fırıncı ise bu zamların gerekli olduğuna değindi: “Fiyatlar bu şekilde devam ederse mecburen yine artacaktır” diyerek şu ifadeyi kullandı:

“Evet zam geldi. Çünkü her şeye malzemelere zam geliyor. Un pahalı, maya pahalı elemanlar kurtarmıyor. 6 lira 50 kuruş o kadar da fazla değil. Kurtarmıyor nakliye zamlanıyor. Mazota zam geliyor. Şu anda 6,5 TL'ye sattığımız ekmek dahi kurtarmıyor. Ama ne yapacaksın mecburen fiyatlar böyle” dedi ve sözlerini tamamladı.