Bankaların emekli promosyon yarışı kızıştı. Eylül ayı itibariyle yükselen promosyon rakamları özel bankalarda etkisini hissettiriyor. İşbank sorumlu bankacılık anlayışı ile emekli vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm önerileri ile düşük faizli kredi tekliflerini Eylül ayında yeniden güncelleyen İşbank 30 Eylül tarihine kadar sürecek promosyon kampanyasını duyurdu. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı mensupları emekli maaşını İş Bankasına taşıdığı anda aldığı maaş tutarı üzerinden promosyon ödemesi alacak ancak emeklilerden tek bir şart isteniyor.

İŞBANK İLE 7.500 TL ÖDEME NASIL ALINIR?

İş Bankası 30 Eylül tarihine kadar maaş hesabını bankaya taşıyan tüm emeklilere promosyon ödemesi yapacak. Aylık maaş tutarı üzerinden değişen bu rakamlar acil nakit ihtiyacını karşılamayı sağlayacak. Emeklinin bütçesini destekleyecek bu kampanya yalnızca 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren emekliye sunulacak.

İş Bankası 7 bin 500 TL promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenlerin İşbank internet sitesi üzerinden İşCep uygulamasına giriş yaparak veya e-devlet üzerinden maaş hesabı taşıma işlemi gerçekleştirmesi yeterlidir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler en yakındaki İş Bankası şubesine giderek işlemlerini tamamlayabilir.

İŞBANK PROMOSYON BAŞVURUSU VE TAŞIMA İŞLEMLERİ

Online ortamda dakikalar içerisinde maaş taşıma ve promosyon başvurusu yapmak isteyenler e-devlet'e giriş yaparak internet şubesini “İşcep” olarak işaretleyebilir veya İşCep uygulaması içerisinde yer alan şu adımları takip edebilir:

-İşCep uygulamasına giriş yapınız.

-Başvurular alanına geliniz.

-”Emekli maaş işlemleri” kategorisine geçiş yapınız.

-”Maaş taşıma ve talimat verme” ya da “Promosyon başvurusu” işlemini gerçekleştiriniz.

İŞBANK EYLÜL AYI PROMOSYON ÖDEME TABLOSU

İş Bankası Eylül ayı promosyon ödeme tablosu:

-3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.500 TL

-3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5.250 TL

-7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.750 TL

-10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.500 TL