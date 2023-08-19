Sosyal devlet anlayışı ile dar gelirli ailelere yönelik sunulan yardımlar dışında devletin desteklediği banka kredileri de büyük ilgi görüyor. Evlenmek isteyen, yeterli maddi kaynağı bulamayan gençler için o teklif sonunda başvuruyu açık hale getirildi. Halkbank elini taşın altına koydu. Evlenecek çiftlere özel 3 ay ertelemeli kredi müjdesini duyurdu.

Halkbank'ın ertelemeli evlilik kredisi ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı işte o bilgi:

“Evliliğe hazırlık sürecinde olanlar için; mobilya, düğün, ev tekstili ve balayı gibi masrafları karşılayabilecekleri cazip faiz oranlı ve bütçeye uygun geri ödeme seçenekleri oluşturulan evlilik kredisi”

HALKBANK 50 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank 50.000 TL, 3 ay ertelemeli evlilik kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bankanın düşük faiz oranları ile teklif ettiği bu krediye başvuruda bulunmak isteyenlerin nikah tarihli belgenin ibrazını göstermesi gerekiyor. Evlilik kredisinden yararlanmak isteyen her müşteri belediyeden alınan nikah tarihli belgeyi başvuru sırasında başvuru evrakları arasına eklemesi yeterli oluyor. Halkbank'ın sunduğu evlilik kredisi teklifinden faydalanmak isteyen vatandaşların başvurabilmesi için işlemlerinin şubelere gidilerek yapılması gerekiyor.

HALKBANK 50 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Halkbank 50.000 TL evlilik kredisi teklifi 36 aylık vadelerle geri ödenebiliyor. Serbest ödeme ve aylık eşit taksitli ödeme olarak iki farklı ödeme planı ile sunulan bu teklif tüm Halkbank müşteri hesabı kullanıcıları için değerlendirilebilir. Halkbank'ta müşteri hesabı bulunmayanlar mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yolu ile yeni hesap başvurusunda bulunabilir.

HALKBANK 50 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Halkbank evlilik kredisi başvurusunda bulunacaklar için paylaştığı örnek ödeme tablosu aşağıdaki listeden incelenebilir: