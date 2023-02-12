Akbank Şubat Ayı Promosyon Miktarlarını Güncellendi!

Akbank tarafından emekli vatandaşlara yönelik müjdeli haberler devam ediyor. Akbank Şubat ayı promosyon miktarlarını güncelledi. 2023 yılının Şubat ayı için güncellenen emekli promosyon miktarında artış sağlandı. Güncel olan promosyon tutarları ne kadar? İşte tüm detaylarına kadar promosyon miktarları

Akbank Emekli Vatandaşların Promosyon Miktarlarını Güncelledi!

Emekli vatandaşların yakından takip ettiği promosyon güncellemeleri devam ediyor. Her geçen gün güncellenerek müşteri çekmek isteyen bankalar yenilenen promosyon miktarlarına yönelik yeni rakamlar duyuruldu. Promosyon konusunda kapsamlı olarak araştırma yapan emekli vatandaşların merakı devam ediyor.

Akbank yapmış olduğu açıklama ile Şubat ayında emekle promosyon tutarlarını güncelledi. Öncesi yılın son aylarında değişin promosyon tutarları ve alının kararlar doğrultusunda büyük artış yaşamıştı. SGK ve 19 banka ile gerçekleşen protokol en düşük emekli promosyon tutarının belirlemişti.

Bankalar arasında süre gelen rekabet 2023 yılında da devam ediyor. Akbank yeni yılda promosyon güncellemesi ile emeklileri yeniden harekete geçirdi. Şimdi akıllarda oluşun soru emekli promosyonları ne kadar oldu?

Akbank’tan Promosyon Güncellemesi!

Akbank tarafından duyurulan 2023 yılı güncel emekli promosyonları dikkat çekiyor. Banka tarafından verilecek olan promosyonlara hak kazanmak için emeli ve 3 yıllık taahhüdün yapılması gerekir. En yakın banka şubesine giderek maaşınızı aktarmanız ve 3 yıllık bir taahhütte bulunmanız durumunda emekli promosyonuna hak kazanabilirsiniz.

3 Yıllık taahhüt verilmesi durumunda belirtilen maaş aralıklarındaki promosyonlardan faydalanılabilir. Bankanın internet sitesi üzerinden paylaşılan promosyon tutarları emekli vatandaşlara duyuruldu.

Akbank tarafından güncellenen promosyon miktarları!

0 – 3.499 TL maaş tutarına 4.200 TL,

3.500 TL – 7.499TL maaş tutarına 4.850 TL,

7.500 TL – 9.999 maşa tutarına 6.250 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 7.000 TL