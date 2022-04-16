3600 Ek Gösterge Çalışmalarında Son Viraja Gelindi! Ne Zaman Çıkacak ve Kimlere Verilecek? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde…

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada 3600 ek gösterge hususunda çalışmaların artık son aşamaya geldiği bildirildi. Mayıs ayı içerisinde çalışmanın tamamlanarak Türkiye Büyük Millet meclisine gönderilmesini beklediklerini söyleyen bakan bilgin, açıklamanın sonrasında gündeme gelen 3600 ek gösterge nedir? Sorusuna cevap verdi.

3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin, memur-sen ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 4688 sayılı kanun ve 10. Yılında toplu sözleşme kongresinin açılışında kürsüye çıktı. Bakan Bilgin, kamudaki işçi, memur ve emeklilere temmuz ayı içerisinde enflasyon farkı vermek amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

3600 ek göstergenin çıkacağı tarih henüz tam net değil ancak bakan Bilgin, mayıs ayını işaret etti. Türkiye'nin modernleşmesini bir başka anlamda gerçekleştirmek üzere olduğunu ve böylelikle başkanlık sistemi çok önemli bir siyasal proje olduğunu söyledi. Çalışanların hukukunu da çok iyi bir şekilde koruyan kapsamlı bir değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen bakan Bilgin, nisan ayı içerisinde 3600 ek gösterge çalışmalarının altyapı çalışmalarının tamamen biteceğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceğini söyledi.