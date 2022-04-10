O Bankaya Kimliği ile Giden Herkes 3 Bin TL Alıp Çıkıyor! İşte Detaylar . Garanti Bankası'nın nisan 2022 dönemi emekli maaş promosyon ödemeler detayları netlik kazandı. Garanti Bankası maaş müşterisi olmak amacıyla gelenlere ek bankacılık kampanyaları ile birlikte diğer taraftan 3000 TL'ye varan bir ödeme gerçekleştirecek.

Garanti Bankası 3.000 TL Emekli Promosyon Kampanyası Detayları Neler?

Garanti Bankası resmi internet sayfası üzerinden paylaşılan son dakika bilgisine göre nisan ayında maaş müşterisi olmak amacıyla gelen vatandaşların 3 yıllık bir söz vermeleri talep ediliyor. 3 yıl boyunca saçlarını bir başka bankaya taşıma yazacağını yönelik söz veren emekli vatandaşlar, bankanın açıklamış olduğu bu kampanyadan faydalanacaklar. 3000 TL'ye çeken ödemelerin yanında aynı zamanda banka emekli müşterilerine ek bankacılık hizmetleri sunulacak.

Garanti Bankası'ndan 3000 TL'lik promosyon kampanyası detayları neler?

Emekliye yeni hak kazanan ya da daha önceden emekli olup da bir başka bankadan emekli aylığını alan vatandaşlar, 36 ay için yani 3 yıl için emekli aylıklarını Garanti Bankası'ndan alma sözü vermeleri ve 3 yıl süre içerisinde bir başka bankaya geçmeme sözü vermeleri halinde 3000 TL'lik emekli promosyonu ödemesinden faydalanabilir. Garanti bankası özellikle emekli olan kişiler haricinde sigortalı olarak çalışan kişilere de imkan sağlıyor. Sigortalı olarak çalışan kişilere uygun faiz oranları ile 3000 TL ile 30000 TL arasında nakit gelir belgesiz olarak verilmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişiler 1100 ve üzerinde kredi notu olması durumunda onay alacaklardır. Sigortalı olarak çalışan kişiler ayrıca son iş yerinde 3 ay çalışıyor olması durumunda da işlem yapabilmektedirler.