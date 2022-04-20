O Bankanın Uygulamasını Cep Telefonuna İndiren Herkese 200 TL Hediye Edilecek! Dijital bankacılık altyapı platformlarının gelişim görüşleri değil ve hızlı bir şekilde yaygınlık gösterdiği 2022 senesi içerisinde bankalar, bu alana özel kampanyalar ile geliyor. Mobil bankacılık hizmetlerinin çok aktif bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bankalar, müşterilerine çeşitli indirimler ile fırsat kampanyaları sunuyor. Türkiye iş Bankası, İşCep uygulamasını mobil cihazlarına indirip kullanan müşterilere anında 200 TL değerinde maxipuan hediye edeceğini açıkladı.

İşcep'ten İş Bankası Müşterisi Olanlara 200 TL Verilecek, Kampanya Detayları Neler?

Türkiye İş Bankası, müşterisi olmayan ya da İş Bankası olmak isteyen hemen herkese çok büyük avantajlar sunmaya hazırlanıyor. İşCep uygulamasını da bulunan 'müşteri olmak istiyorum' özelliğini kullanmak suretiyle şubeye dayı gitmeye gerek olmadan hijyenik ve sağlıklı bir biçimde İş Bankası müşterisi olmak artık çok daha avantajlı ve çok daha pratik. Üstelik günün her saatinde İş Bankası müşteri müracaat işlemlerinin yapılabilmesi gibi Tam 200 TL değerinde maxipuan hediyesinden faydalanmak da mümkündür.

İş Bankası tarafından sunulmakta olan İşCep mobil uygulamasından 7 gün 24 saat boyunca 'müşteri olmak istiyorum' özelliğini kullanarak İş Bankası müşterisi olmanız mümkündür. Böylece 200 TL değerinde maxipuan bakiyesini kazanmak açısından gerek İş Bankası banka kartı bulunan bankamatik kart ya da İş Bankası maximum kredi kartı müracaat işlemleri yapılmalıdır. Banka kartı ile kredi kartı başvurusu işlemleri ise 7 gün 24 saat boyunca mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapılmaktadır.