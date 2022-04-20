O Banka Emeklilere 2750 TL Ödeme Yapacak! ATM’den Çekebilirsiniz. ING Bank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşların hesaplarına Ramazan Bayramı öncesinde 2750 TL ödeme yapılacak.

ING Bank 2022 Emekli Promosyon Tutarında Değişiklik Yaşandı

ING Bank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan güncelleme açıklamalarına göre 2500 TL ve daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşları toplamda 2150 TL tutarında ödeme yapılacak. Bu ödemeler ise genel itibariyle dul yetim maaşı almakta olan hak sahipleri açısından daha da düşük tutarda olacak. Örneğin 2500 TL ve daha da altında maaş alanlar 1499 TL ve daha da altında olan emeklilere ise daha da az tutar da promosyon ödemesi yapacak.

ING Bank, arkadaşını getirene 250 TL nakit ödemesi yapıyor

Banka diğer taraftan bir başka emekli arkadaşını getirenleri de ek ödeme yapacağını söyledi. Buna göre emekli maaşını ING Bank şubelerine taşıyan bir vatandaşın diğer taraftan bir başka arkadaşını da getirilmesi halinde getirdiği kişi başı 250 TL tutarında destek ödemesi yapılacak.

ING Bank emekli promosyon ödemelerindeki faydalanmak için ne yapmak gerekir?

ING Bank tarafından ilan edilen 250 TL destek ödemesi ile 2750 TL tutarındaki promosyon ödemesinden faydalanmak amacıyla 3 yıl boyunca emekli aylıklarının ING Bank üzerinden alınması gerekir.