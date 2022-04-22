O Bankanın Mobil Uygulamasını Cep Telefonunu İndiren Herkes, 200 TL Kazanıyor, Acele Edin!

Teknolojinin gelişim göstermesi ile beraber bankacılık işlemleri mobil uygulamalar üzerinden yürütülüyor. Pandemi döneminde kullanımı oldukça yaygınlık kazanan mobil bankacılık altyapı platformlarına özel bir şekilde düzenlenen banka kampanyaları, binlerce TL'lik hediyeler kazandırıyor. İŞCep'ten İş Bankası müşterisi olan herkes, pek çok ayrıcalık ile tanışıyor. 200 TL para kazanmak istiyorsanız cep telefonunuza İşCep uygulamasını indirip maxipuan kazanma şansını elde edebilirsiniz. İşte İşCep 200 TL maxipuan kampanyasının ayrıntıları ve çok daha fazlası haberimizde...

İş Bank'tan İşCep’lilere özel 200 TL hediye!

Şubeye gitmeden cep telefonunuza ya da tabletinize İş Bankası'nın İşCep uygulamasını indirdikten sonra ‘İş Bank müşterisi olmak istiyorum’ butonuna tıkladıktan sonra canlı yani görüntülü bir şekilde İşbank personeli ile gerçekleştireceğiniz görüşmeden sonra İşBabklı olacaksınız ve böylece anında hesabınıza 200 TL maxipuan tanımlanacak.

İşCep mobil bankacılık uygulaması ile müşteri olan vatandaşlara ilk defa İş Bankası müşterisi olmaları halinde totalde 200 TL tutarında maksimum puan verilecek. Kampanya kapsamında sunulmakta olan 200 TL değerindeki maksimum puan ödülünün alınabilmesi için 31 Aralık 2022 tarihine kadar İşCep uygulamasınının cep telefonuna indirilmesi ile müşteri olunması gerekir.

Gerek İş Bankası bankamatik kartına gerekse de İş Bankası maximum kredi kartına müracaatı yapabilirsiniz. Kartı onay almasından sonra yapılacak tek sefere mahsus 200 TL ve üzeri alışverişlerde İş Bankası tarafından hesabınıza 200 TL değerinde maxi puan hediyesi verilecek.