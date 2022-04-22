3600 Ek Gösterge Çalışmalarında Öyle Bir Gelişme Yaşandı Ki Bu Haberi Mutlaka Okumalısınız! Emeklilerin ve memurların gelirlerinde artış oluşturacak 3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Hemşire, polis, öğretmen, sağlık ve din görevlileri 3600 ek göstergenin kendilerine verilmesi ile beraber gerek maaşlarında ciddi oranda artış yaşanacak gerekse de aldıkları tazminat oranında yine aynı şekilde kayda değer bir artış olacak.

Son dakika 3600 ek gösterge gelişmesi

3600 ek göstergenin 2200 den 3600'e yükselmesi halinde ikramiye başta olmak üzere emekli aylıklarında yaklaşık olarak %25 oranında bir artış olacak. Ek gösterge düzenlemesi ile beraber 6000 TL emekli aylığı alan bir öğretmenin bir yerinde yaklaşık olarak 1500 TL'lik bir artış olacak ve aldığı aylık 7 bin 500 TL'ye çıkacak.

Statü ve unvanlara göre düzenleme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan bir son dakika açıklamasına göre 3600 ek gösterge çalışmalarının mayıs ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı ve sonbahar aylarında ise yani 2022 senesi bitmeden yasal bir hal alarak Türkiye Büyük Millet meclisinden çıkacağını söyledi. Bakan Bilgin, polis ve öğretmenlerin aralarında bulunduğu 4 hizmet kolunun esas olması ile beraber kamu avukatları ile il müdürleri ve müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılacağı söylendi.

3600 ek gösterge çalışmaları memurların %90’ını kapsıyor

Maaş, emekli aylıkları ile emekli ikramiyeleri 2200 ile 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600 rakamına yükselecek olan toplam memurların yüzde 90'ı söz konusu.