Ay sonunu zor getiren emekli için yeni bir dönem başlıyor. Eylül ayı ile birlikte bankaların sunduğu cazip teklifler avantajlı kampanyalarla birlikte emeklinin de yüzünü güldürüyor. Bankaların vatandaşa sunduğu düşük faizli kredi teklifini yanı sıra emekli için geri ödemesiz promosyon fırsatı acil nakit ihtiyacını gidermeyi sağlayacak tekliflerle şartsız, koşulsuz ek ödeme alabilmeyi sağlıyor.

O promosyon teklifinden 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren tüm emekliler yararlanabiliyor. Ek şart olmadan sunulan bu teklif SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu tüm emekliler için geçerli oluyor.

EYLÜL AYI BOYUNCA EK ÖDEME NASIL ALINIR?

Eylül ayı boyunca bankaların ek ödemelerinden faydalanmak isteyen emeklilerin maaş hesabını yüksek promosyon veren bankaya taşıması yeterli oluyor. Bankaların yapacağı ödemeler aylık maaş tutarına göre 4.500 TL'den başlayarak 7.500 TL'ye kadar yükseliyor. Eylül ayı kampanyaları ile birlikte bu rakam 10.000 TL'ye ulaşıyor.

2023 EYLÜL AYI YÜKSEK PROMOSYON VEREN İŞTE O BANKALAR

2023 Eylül ayı yüksek promosyon veren bankaların listesi aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-Garanti BBVA maaş tutarına göre 7.500 TL'ye kadar ödeme yapıyor. 4.500 TL'den başlayarak 7.500 TL'ye kadar yükselen promosyona ek kredi kartı ile yapılacak her 500 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL bonus kazanma fırsatı da sunuyor.

-Denizbank sorumlu bankacılık anlayışı ile EYT grubu içinde bulunan tüm emeklilere mobil uygulama üzerinden başvuru yapıldığı anda 6.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor.

-Yıl içinde sunduğu kampanyalarla bütçeyi ferahlatan Akbank emekli maaş promosyonlarını 7.000 TL'ye kadar yükseltti. 12 ay boyunca ayda 1.000 TL harcama yapana ek 1.500 TL ödeme yapacağını açıklayan Akbank 4.200 TL ile 7.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.