Emekliye Müjdeli Haber: İkinci Tazminat İmkânı. Emeklilik için bütün şartları sağlayıp maaş bağlatanlar ile emeklilik için yaşa ek olarak lüzumlu sigortalılık ve prim süresini tamamlayanlar, kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. Mevzu bahis insanlar tekrar çalışmaya başlamaları durumunda 1 senesi doldurunca yeniden kıdeme hak kazanmaktadır. İşte emeklilere ve emekli adaylarına sağlanmakta olan 2. tazminat ile ilgili her şey.

Sigortalı çalışanlar, ihtiyarlıkta sabit bir gelir sahibi olabilmek emeli ile emeklilik için lüzumlu şartları sağlamaya uğraşıyor. Yaş, sigortalılık ve prim süresi emeklilik için mutlaka gerekli. Bu üç şartı sağlayan emekli adayı maaşı bağlanıyor. Yaş dışında sigortalılık ve prim süresini tamamlayanlar da arzu ederlerse işten ayrılıp yaşı bekliyor. Bazı yurttaşlar emekliliği gelse de çalışmaya devam etmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'mdan Yazı Alınmalı

Emeklilik için işten ayrılırken sosyal hakların korunması da mühim. Bu sebepten SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) ‘emekli olabilir’ yazısı alınarak işyerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu yazıyı alanlar ister yaşa ek olarak sigortalılık ve prim süresini tamamlamış olsun talep ederse emekli maaşı bağlanarak kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Bu insanlar tekrar çalışmaya başlamaları durumunda 2. hatta ve hatta 3. tazminatını da alabilir. Fakat burada oldukça önemli bir detay var.

Bu Detay Oldukça Mühim

Postada bulunan habere göre, Emekli olmakta olan SSK’lı (4A) çalışmaya devam etmeyi talep ederse, kanuna göre onun için 1 Ekim 2008 tarihi devreye giriyor. Bu Günün iki önemi var:

1) Bu tarihten önce işe başlamış ya da emekli olmuş insanlar SSK’lı çalışmalarını sürdürmek talep ederse; ya emekli aylıklarını kestirecek veya sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacak.

2) 1 Ekim 2008’den daha sonra sigortaya katılan ve emekli olanlar ise maaşını kestirmeden çalışamayacak. Yani, SGDP ödeyip çalışma fırsatı elde edemeyecek.

Kesintiler Neler Olmaktadır

1 Ekim 2008’den önce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun emekli aylığını kestirmeden 4A’lı çalışanlar, SGDP ödemek zorunluluğunda. SGDP, brüt ücretin 0’u üstünden alınıyor (yüzde 22,5’ini işveren öder, çalışan emeklinin ücretinden de %7,5 kesilir). Ayrıyeten işveren çalışan emekli için %2 iş kazası ve meslek hastalığı primi ödüyor. Aylığını kestirip çalışan emekli için ise herhangi bir farklılık olmuyor, normal bir sigortalı gibi prim ödeniyor.