O Bankadan Şipşak Onaylı, 5000 TL Nakit Kampanyası Başladı, Başvuru Yapmadan Alamayacaksınız

Fibabanka, ihtiyaç kredisi olarak yeni bir kampanya başlattı. 5.000 TL’ye kadar anında kredi alabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. 5.000 TL kredi için başvuru yapmadan önce, bankanın politikalarını da bilmeniz gerekiyor. Kredi notu bu kredileri alabilmeniz için çok önemlidir. Yalnız banka, kredi notu düşük olup, onay alamayanlara da kampanya yapmaktadır. Özellikle emekli olan ve emekli kredisi almak isteyenler, kredi notu düşük olsa da bu bankadan maaş alması durumunda kredilerini kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda, başvuru şartlarına uygun olan kişilerin, anında kredi onayına gireceğini söylemek istiyoruz. Şimdi sizlere başvuru nasıl yapılır, kredi nasıl alınır, bunun bilgilerini verelim.

5.000 TL Fibabanka Kredisi Nasıl Alınır?

Fibabanka üzerinden 5.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın en kolay kredi başvuru formu olan SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız çok kolaydır. SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC KİMLİK numaranızı 3422’ye mesaj atabilirsiniz. 5 dakika olmadan size kredi sonucu gelir ve 5.000 TL onay alırsanız, hemen kredinizi en yakın Fibabanka şubesinden kullanabilirsiniz.

Başvuru yapmak için ayrıca bankanın SMS sistemi haricinde, internet sitesi de vardır. İnternet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu başvuru formunu doldururken, çalışmak istediğiniz banka şubesini de seçeceksiniz. Onay alırsanız, o seçtiğiniz banka şubesinden kredinizi kullanacaksınız.

Eğer bu sistem üzerinden başvuru yapamadıysanız, banka şubelerine giderek kredi işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Bankaya giderken kimlik ve gelir belgesi götürürseniz hemen ne kadar onay alacağınızı öğrenebileceksiniz. Kredi sonucu uygun olan kişiler, kredilerini kullanacaklardır. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin, eğer kredi notu düşükse, banka şubesi haricinde başvuru yapmaması gerekiyor. İnternet veya SMS ile kredi başvurusu yapan, kredi notu düşük olan kişiler, otomatik olarak onay alamayacakları için red statüsüne girerek 1 ay süre ile bu bankadan kredi kullanamazlar. Bu sebeple kefil ile birlikte başvurunuzu yapabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz. Banka müşterisi olan kişilerde bankanın internet bankacılığını kullanarak kredi onayı alabileceklerdir.