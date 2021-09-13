Blinken, Kongre'deki Tartışmalı Afgan Oturumlarına Hazırlanıyor

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta Biden yönetiminin Afganistan'dan askeri geri çekilmeyi ele alışı konusunda zorlu kongre sorgulamasıyla yüzleşmeye hazırlanıyor.

Meclis ve Senato'daki ayrı oturumlarda, milletvekillerinin Blinken'i Biden yönetiminin Afgan hükümetinin hızlı çöküşüne verdiği tepkiye ve daha özel olarak da Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan ordusunun son günlerinde tahmin edilebilir bir sonuç olduğu iddiasına verdiği yanıta karşı soruşturması bekleniyor.

Haziran ayında kamuoyu önünde Taliban'ın tamamen ele geçirilmesinin "bir Cumadan Pazartesiye" olmayacağını öngören Blinken, Pazartesi günü Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin ve Salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin huzuruna çıkacak. Büyük olasılıkla saldırıya uğrayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından Amerikan vatandaşlarını, yasal sakinleri ve risk altındaki Afganları ülke dışına çıkarmak için yeterince şey yapmadığı ve yeterince hızlı hareket etmediği için hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Özellikle Cumhuriyetçiler, ordunun geri çekilmesini 30 Ağustos'ta tamamlamasından önceki kaotik günler ve haftalarda Amerikan vatandaşlarının neden geride bırakıldığına dair yanıtlar talep ediyor. Yaygın kafa karışıklığı, aşırı güvenlik riskleri ve ciddi lojistik zorluklar arasında iki hafta içinde Kabil'den 100.000'den fazla insanın eşi benzeri görülmemiş bir hava taşımacılığı.

GOP sorularının olası bir önizlemesinde, Cumhuriyetçi Ulusal Komite Pazartesi günü erken saatlerde “Yangın Yanıp Sönüyor” başlıklı bir bildiri yayınladı ve kendisinin bir başarısızlıklar dizisi olarak nitelendirdiği şeyden sorumlu tutulmasını talep etti.

"Blinken'in Afganistan'ı feci şekilde idare etmesi ve zayıf liderliği, Afganistan'da hala mahsur kalan Amerikalıların hayatları da dahil olmak üzere, Amerikan hayatlarını tehlikeye atıyor" dedi. Blinken, Başkan Joe Biden'a çok yakın ve Amerika'nın en iyi diplomatı olarak görevi neredeyse kesinlikle güvenli, ancak yönetimin Afganistan'ın geri çekilmesini ele alış biçimine yönelik eleştiriler Cumhuriyetçilerle sınırlı kalmadı.

Çok sayıda Demokrat da politikayı sorguladı ve son 20 yılda çalışmaları veya ABD hükümetiyle bağları nedeniyle Taliban'dan misillemeyle karşılaşabilecek mahsur kalan Amerikalılar, yeşil kart sahipleri ve Afganlar hakkında endişelerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, kongre oturumlarının çekişmeli ve muhtemelen çirkin olabileceğini kabul ettiler, ancak birçoğu, Kabil'deki ABD Büyükelçiliğinin tahliyesi ve Kabil'in havaalanındaki çaresiz insanların ezilmesi de dahil olmak üzere, son derece zorlu koşullar altında ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına ikna olmuş durumdalar.