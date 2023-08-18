Son zamanlarda firmalar, finansman desteğine ulaşmakta zorlanıyor. Bu nedenle KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürmesi zor hale geliyor. Ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle KOBİ’ler için süreç daha da zor hale geliyor.

KOBİ’ler bankalardan kredi talebinde bulunsa da yüksek faiz oranları ile karşılaşıyor. Ayrıca bankalar, tutar konusunda da sınırlama uyguluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankalardan reel sektörü desteklemelerini istedi. Bu çağrıya ilk yanıt Türkiye İş Bankasından geldi. Banka, KOBİ’lere 100 bin TL’ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Bu kredinin faizsiz olacağı da belirtildi.

KREDİ, 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK

İş Bankası tarafından verilen kredinin 6 ay vadeli olacağı belirtildi. Böylece KOBİ’ler ödemelerini kolay bir şekilde yapacak. Kredi almak isteyenler, İş Bankası şubesi üzerinden başvuru yapabilir. Öte yandan internet şubesi ve mobil şube üzerinden de başvuru yapılabilir.

Kredi kullanan firmaların ödeme tarihlerini aksatmamaya özen göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde banka, KOBİ’ler için icra takibi başlatabilir.

FAİZSİZ KREDİ, YENİ MÜŞTERİLERE VERİLİYOR

Faizsiz kredi fırsatından yeni müşteriler yararlanabilir. Bu nedenle ilk olarak müşteri başvurusu yapılır. İş Bankası müşterisi olan KOBİ’ler, hemen faizsiz kredi başvurusunu bankaya iletebilir. Banka, yapılan başvuruyu değerlendirerek krediye onay verir. Kredi notu düşük olan KOBİ’lerin kredi kullanması mümkün olmayabilir.

İş Bankası, faizli kredi konusunda da farklı ayrıcalıklar sunuyor. Bu ayrıcalıklardan yararlanarak daha fazla nakde ulaşmak mümkün olabilir. İş Bankası, ticari kredi kartı konusunda da farklı fırsatlar sunar. Bu fırsatlardan yararlanan KOBİ’ler faaliyetlerini devam ettirecek paraya ulaşabilir.

KOBİ’ler, zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıları gidermek isteyenler, İş Bankasının faizsiz kredi avantajından yararlanabilir. Banka, bireysel kredi konusunda da cazip seçenekler sunar. Kredi kartı üzerinden nakit avans alınarak bireysel ihtiyaçlar karşılanabilir.