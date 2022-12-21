Gram altın 1.100 TL'yi gördü! Bir sonraki kesin rakam şimdi açıklandı! İslam Memiş baklayı ağzından çıkardı

İslam Memiş baklayı ağzından çıkardı. Gram altın 1.100 TL'yi gördü! Bir sonraki kesin rakam şimdi açıklandı! İşin uzmanlarından da açıklamalar ardı ardına geldi. Yapılan açıklamalar yatırımcıların zihnini biraz daha karıştırmış durumda. Altının nereye kadar yükseleceği merak konusu olurken ani düşüşlerin yatırımcıya kaybettirme riski de bulunuyor.

Yeni Yılda Altın Fiyatları Ne Olacak?

Vatandaşın gözde yatırım aracı olan altına rağbetinin yeni yılda da devam etmesi bekleniyor. Gram ve çeyrek altının yüksek fiyatlarda seyretmesi yeni yılda da yükseliş devam edecek mi sorusunu sorulur hale geldi. Küresel piyasalar için ABD faiz oranlarını sabit tutarsa altın fiyatlarında daha fazla artış beklenmediği uzmanlar tarafından iletildi.

2023 yılında TL dolara karşı değer kaybı yaşadığı taktirde ise uzmanlar altın fiyatlarının da yükseleceği öngörüsünde bulunmaktadır.

Hem Hediye Hem de Yatırım için Altın

Yeni yılın yaklaşmasıyla altın fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar kuyumculara koştu. Yılın son günlerinde kuyumcularda hediye telaşları da başladı.

Sevdiklerine altın aksesuarlar almak isteyenler, kuyumculardan yeni modeller hakkında bilgi almaya yöneldi. Vatandaşlar altın fiyatları yükselişe geçebileceğinden dolayı hediyelerini altın olarak seçmeye yöneldiler. Olası bir artışta hediye altınlarını satarak yatırım aracı olarak kullanmak istemektedirler.

Gram altın 1.100 TL olması ile Altın Kahini İslam Memiş, bir sonra görülecek net rakamı anında belirtti. Memiş: ''Altın ve gümüş doğrultusunda pozitif manzara devam etmekte. Altının ons fiyatında, 1 bin 830 dolar, gümüşün ons fiyatında (xag/usd), 24,20 civarları yukarıya yönlü kırılabilir.



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